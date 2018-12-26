Самые курьезные криминальные новости 2018 года

Конопляные заросли, "голые" фото, сон в чужом доме и появление в участке полиции с наркотиками - все эти криминальные события произошли в Латвии в течение 2018 года и, возможно, сделали жизнь стражей порядка немного веселее. Впрочем, совершенные нарушения ясно демонстрируют, что не надо быть преступником, чтобы понести наказание, иногда хватает просто не включать мозг.
Руководство Госполиции Латгальского региона извинилось перед пенсионеркой Дзидрой Брузгуле, у которой с придомового участка в Вилянском крае изъяли и передали на экспертизу 363 куста конопли. Было даже заведено уголовное дело, однако оказалось, что конопля наркотических веществ не содержит. В разговоре с женщиной стражи порядка пояснили, что ситуация произошла в связи с тем, что, основываясь на опыте, в аналогичных ситуациях подозрения обычно подтверждаются, и в растениях обнаруживают присутствие запрещенных веществ.
Впрочем, стороны разошлись миром и договорились о возмещении ущерба. Получается, что полиция за свои деньги приобрела у пенсионерки сотни кустов конопли. Главное, что все закончилось хорошо!
В начале августа в Старой Риге турист из Норвегии пытался попасть в свой отель, однако его туда впускать отказались. Иностранец бил по дверям, напал на охранника, свернул стол и опрокинул цветочный горшок. В итоге оказалось, что мужчина перепутал здания и хочет вломиться в ресторан. Норвежец был пьян и отделался штрафом в 200 евро.
В Гаркалнском крае семья возвращалась домой, когда внезапно встретилась с вором, которые уже уезжал на автомобиле, который еще совсем недавно стоял в ее дворе. После недолгой погони злоумышленник попал в аварию и бросился бежать.
Злоумышленник ехал по Рижской окружной дороге со стороны Балтезерса, когда внезапно увидел полицейские огни. Казалось, что преступник хотел быстро заехать в поселок Лангстини, однако у него это не получилось и он съехал с дороги.
Стражи порядка обыскали лес и ближайшую округу, однако вору удалось улизнуть, машину он бросил. Следите за своей собственностью!
Некая женщина прогуливалась по лесу в Баложи, когда заметила нору, а в ней... человеческие ноги. Женщина немедленно обратилась в полицию. Когда экипаж прибыл на место, оказалось, что в вырытом углублении находится 30-летний мужчина, причем в абсолютно здравом уме. Он указал, что после ссоры в семье забрал свои личные вещи и решил жить в лесу. Стражи порядка все же проверили личность мужчины в базе данных. Оказалось, что он "чист" и никто его не ищет. Вот так и бывает, хочешь уединиться с природой, а тут прохожие!
27 ноября около 2 часов ночи работники Отдела видеонаблюдения Рижской муниципальной полиции заметили весьма занятного молодого человека на одной из улочек Старого города. Он был абсолютно голым и позировал своему товарищу, который фотографировал на мобильный телефон. Молодой человек на английском языке признался, что он - иностранный студент. В его ВУЗе проходит фотоконкурс и есть возможность выиграть телевизор. Ему пришла в голову идея сфотографироваться голым в Вецриге, так как очень уж хотелось получить приз. Надеемся, телевизор займет почетное место в его комнате!
22 октября этого года Рижская муниципальная полиция получила информацию о женщине, которая выбрасывала из окна вещи. Полицейские решили подняться в упомянутую квартиру, но им никто не открыл двери. В итоге, дверь взломали, обнаженную 71-летнюю пенсионерку завернули в одеяло и передали в руки медиков. И чем ей помешала мебель и прочие вещи?
4 августа сотрудники курземского управления муниципальной полиции Риги получили вызов на ул. Лиелупес в Болдерае. Вызвавший сообщил, что в квартиру вломился неизвестный мужчина и заснул на полу. Оказалось, что неизвестный сделал это, когда в квартире находились 17-летний парень и две его маленькие племянницы. Полицейские разбудили непрошенного гостя, однако тот толком ничего объяснить не мог, так как находился в состоянии наркотического опьянения. Ох уж эти наркоманы!
10 октября сотрудники Рижской муниципальной полиции получили вызов в частный дом в Иманте. Звонивший рассказывал, что видел мужчину, который выбил оконное стекло и залез в частный дом. В одной из спален стражи порядка нашли мужчину, который рядом с кроватью оставил обувь, а сам решил вздремнуть. Сначала тот отвечал, что пришел в гости, но потом сознался, что вломился в дом, поскольку хотел вздермнуть. Что ж, бывает.
Необычная попытка кражи автомобиля произошла в Пурвциемсе. Злоумышленник проник в автомобиль марки Subaru, разбив заднее стекло бетонным блоком. Вместо того, чтобы скрыться с места происшествия, молодой человек более 20 минут просидел в машине, пока не дождался полицию. Он даже снял обувь перед тем, как забраться в автомобиль!
Иногда в криминальные сводки попадают новости, не связанные с уголовщиной, но все-таки заслуживающие внимания общественности. К примеру, небольшое приключение случилось со студентами Михаилом и Артемом. В Риге, в микрорайоне Югла они спасли молодого лебедя, который с замерзшими крыльями сидел прямо на улице. Юноши решили доставить птицу в ветклинику... на общественном транспорте. Лебедь не сопротивлялся, лишь немного поцарапал Михаилу руку. Такой вот "автограф"!
26 мая незадолго до полуночи сотрудники земгальского управления муниципальной полиции Риги во время патрулирования в Агенскалнсе заметили автомобиль марки Volkswagen, который управлялся неуверенно. Стражи порядка узнали от водителя, что на пассажирском сидении сидит владелец транспортного средства. Он в этот день употреблял горячительные напитки, поэтому решил сам не садиться за руль, а доверил управление мужчине, случайно встреченном в круглосуточном магазине. Тот согласился, хотя сам пил, а вот прав не имел. Поэтому, не пейте!
В конце ноября в Апском крае пьяный пассажир после нарезки колбасы в автобусе ранил ножом запасного шофера. Находившийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина ехал в междугороднем автобусе и сидел сразу же за резервным водителем. Во время поездки он резал ножом колбасу, за что получил замечание как от шофера, так и от его сменщика. Высказав неудовлетворение замечанием, пьяный пассажир махнул рукой, но резервный шофер ее отбил, не заметив в ней ножа. В итоге - легкие телесные повреждения и негативные эмоции перед приемом пищи.
В Риге в участке Госполиции был задержан мужчина 1967 года рождения, который забыл вытащить из кармана наркотики. В связи с уголовным процессом ему нужно было регулярно отмечаться в полиции, но в одно из посещений участка стражи порядка заметили, что при нем находятся подозрительные пакетики с порошком, который, возможно, является наркотическим веществом. Мужчину задержали, была проведена экспертиза. Оказалось, что у него изъято примерно 13 граммов героина и циклопропилфентанила.
В ноябре в Лудзе некий мужчина съехал в реку на авто и бросил свое транспортное средство в воде. В салоне находилась пассажирка. Мужчина заехал за заграждение моста, упал с него в реку и оставил место ЧП. Травмы получила женщина 1973 года рождения, которая доставлена в больницу. Совсем не удивительно, что водитель был пьян.
3 апреля пользователей Facebook порадовала фотография, опубликованная в группе "Ездуны" - водитель Audi, похоже, так спешил, что не вытащил из горловины бака заправочный пистолет. Так и ехали - Audi и пистолет, торчащий из бака. А свидетели могли бы и подсказать!
Эта новость пришла к нам из Южной Кореи, с Олимпийских игр. Пока все следили за выступлениями латвийских спортсменов, некий гражданин нашей страны пошел дальше и попытался ограбить женскую сборную Финляндии по хоккею. Мужчина 1990 г. рожд. купил билет на хоккейный матч и пробрался в помещение, где хранится хоккейная экипировка. Мужчина похитил комплект из пяти клюшек, который принадлежал одной из финских спортсменок. Конечно, его поймали. Кстати, в итоге его оштрафовали аж на 751 евро.