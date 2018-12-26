Самые курьезные криминальные новости 2018 года

ФОТО: Reuters / Scanpix

Руководство Госполиции Латгальского региона извинилось перед пенсионеркой Дзидрой Брузгуле, у которой с придомового участка в Вилянском крае изъяли и передали на экспертизу 363 куста конопли. Было даже заведено уголовное дело, однако оказалось, что конопля наркотических веществ не содержит. В разговоре с женщиной стражи порядка пояснили, что ситуация произошла в связи с тем, что, основываясь на опыте, в аналогичных ситуациях подозрения обычно подтверждаются, и в растениях обнаруживают присутствие запрещенных веществ.

Впрочем, стороны разошлись миром и договорились о возмещении ущерба. Получается, что полиция за свои деньги приобрела у пенсионерки сотни кустов конопли. Главное, что все закончилось хорошо!

ФОТО: Rīgas Pašvaldības policija

В начале августа в Старой Риге турист из Норвегии пытался попасть в свой отель, однако его туда впускать отказались. Иностранец бил по дверям, напал на охранника, свернул стол и опрокинул цветочный горшок. В итоге оказалось, что мужчина перепутал здания и хочет вломиться в ресторан. Норвежец был пьян и отделался штрафом в 200 евро.

Иллюстративное фото ФОТО: Edijs Pālens/LETA

В Гаркалнском крае семья возвращалась домой, когда внезапно встретилась с вором, которые уже уезжал на автомобиле, который еще совсем недавно стоял в ее дворе. После недолгой погони злоумышленник попал в аварию и бросился бежать.

Злоумышленник ехал по Рижской окружной дороге со стороны Балтезерса, когда внезапно увидел полицейские огни. Казалось, что преступник хотел быстро заехать в поселок Лангстини, однако у него это не получилось и он съехал с дороги.

Стражи порядка обыскали лес и ближайшую округу, однако вору удалось улизнуть, машину он бросил. Следите за своей собственностью!

ФОТО: Скриншот с видео

Некая женщина прогуливалась по лесу в Баложи, когда заметила нору, а в ней... человеческие ноги. Женщина немедленно обратилась в полицию. Когда экипаж прибыл на место, оказалось, что в вырытом углублении находится 30-летний мужчина, причем в абсолютно здравом уме. Он указал, что после ссоры в семье забрал свои личные вещи и решил жить в лесу. Стражи порядка все же проверили личность мужчины в базе данных. Оказалось, что он "чист" и никто его не ищет. Вот так и бывает, хочешь уединиться с природой, а тут прохожие!

Фото с места событий ФОТО: Rīgas Pašvaldības policija