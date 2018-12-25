ТОП-5 самых громких скандалов с участием латвийских знаменитостей

Лайма Вайкуле: "В Крым не поеду ни за какой гонорар"

Лайма Вайкуле ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Этим летом много шуму в российских и латвийских СМИ наделало заявление Лаймы Вайкуле о том, что она ни за какой гонорар не поедет выступать в Крым. Об этом певица заявила на пресс-конференции в Одессе, и свою позицию затем пояснила в интервью Русскому TVNET: "А вы разве не в Латвии живете, не знаете наши законы? О том, что в Крыму нам работать запрещено".

Высказывание Лаймы вызвало негативную реакцию у некоторых представителей российского шоу-бизнеса, в том числе у продюсера Иосифа Пригожина, актера Станислава Садальского и дрессировщика Эдгарда Запашного. Особенно негодовал Иосиф Пригожин, написавший в своем посте, что что "совершенно не ожидал" от Вайкуле таких слов.

"Если вы считаете Россию плохой страной, неблагонадежной, тогда не надо сюда приезжать, не надо здесь зарабатывать…", - призвал он. Также Пригожин прошелся по фестивалю "Лайма. Рандеву. Юрмала": "В чем парадокс этой истории - приглашать артистов из страны-агрессора на фестиваль можно, а выступать в этой стране почему-то нельзя. Мы это называем лицемерием", - заявил продюсер.

На эти слова певица ответила: "Он (Пригожин) показал себя в очень плохом свете, очевидно, у него мало славы. И он хочет прославиться за счет меня".

"Донжуан Ушаковой", обманувший сотни женщин

Огромный резонанс в социальных сетях получила история певицы и радиоведущей Лиене Ушаковой, опубликовавшей компромат на своего бывшего любовника Рональда Алпе. Ушакова заявила, что Алпе обманул около 500 женщин: вступал с ними в отношения, выманивал деньги и исчезал. И в доказательство привела фрагменты личной переписки, записи телефонных разговоров и свидетельства обманутых жертв.

Так, например, в телефонном разговоре Лиене узнала у Рональда, что его жена телезвезда Монта Зуке ждет ребенка. Мужчина, рыдая в трубку, умолял Ушакову удалить публикацию из сети "Facebook", но девушка отказалась.

Жертвой Алпе назвала себя также певица Лиене Грейфане. Позже выяснилось, что "Донжуану Ушаковой" принадлежит риэлторская фирма Royal Real Estate, на сайте которой размещена информация о продаже юрмальского особняка Лаймы Вайкуле.

Спутник Лаймы Вайкуле Андрей Латковский в разговоре с Русским TVNET подтвердил информацию о том, что юрмальский дом певицы выставлен на продажу. Но сказал, что не помнит, какой риэлтор и когда к ним обращался по этому поводу.

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ФОТО: Mārtiņš Otto, TVNET