ТОП-5 самых громких скандалов с участием латвийских знаменитостей

Самые громкие скандалы, которыми запомнился этот год, развернулись в медийном пространстве и в соцсетях. Общество всколыхнули заявление Лаймы Вайкуле о Крыме и компрометирующие факты об обманщике женщин Рональде Алпе, обнародованные в сети Лиене Ушаковой. Бурное обсуждение вызвала эпопея с разделом наследства Валерия Малыгина. Всеобщее негодование обрушилось на головы участников праздничного концерта "Во имя любви. 18+" Эвии Вебере и Яниса Шипкевица. Напоминаем об этих событиях в нашем обзоре.
Лайма Вайкуле: "В Крым не поеду ни за какой гонорар"
Этим летом много шуму в российских и латвийских СМИ наделало заявление Лаймы Вайкуле о том, что она ни за какой гонорар не поедет выступать в Крым. Об этом певица заявила на пресс-конференции в Одессе, и свою позицию затем пояснила в интервью Русскому TVNET: "А вы разве не в Латвии живете, не знаете наши законы? О том, что в Крыму нам работать запрещено".
Высказывание Лаймы вызвало негативную реакцию у некоторых представителей российского шоу-бизнеса, в том числе у продюсера Иосифа Пригожина, актера Станислава Садальского и дрессировщика Эдгарда Запашного. Особенно негодовал Иосиф Пригожин, написавший в своем посте, что что "совершенно не ожидал" от Вайкуле таких слов.
"Если вы считаете Россию плохой страной, неблагонадежной, тогда не надо сюда приезжать, не надо здесь зарабатывать…", - призвал он. Также Пригожин прошелся по фестивалю "Лайма. Рандеву. Юрмала": "В чем парадокс этой истории - приглашать артистов из страны-агрессора на фестиваль можно, а выступать в этой стране почему-то нельзя. Мы это называем лицемерием", - заявил продюсер.
На эти слова певица ответила: "Он (Пригожин) показал себя в очень плохом свете, очевидно, у него мало славы. И он хочет прославиться за счет меня".
"Донжуан Ушаковой", обманувший сотни женщин
Огромный резонанс в социальных сетях получила история певицы и радиоведущей Лиене Ушаковой, опубликовавшей компромат на своего бывшего любовника Рональда Алпе. Ушакова заявила, что Алпе обманул около 500 женщин: вступал с ними в отношения, выманивал деньги и исчезал. И в доказательство привела фрагменты личной переписки, записи телефонных разговоров и свидетельства обманутых жертв.
Так, например, в телефонном разговоре Лиене узнала у Рональда, что его жена телезвезда Монта Зуке ждет ребенка. Мужчина, рыдая в трубку, умолял Ушакову удалить публикацию из сети "Facebook", но девушка отказалась.
Жертвой Алпе назвала себя также певица Лиене Грейфане. Позже выяснилось, что "Донжуану Ушаковой" принадлежит риэлторская фирма Royal Real Estate, на сайте которой размещена информация о продаже юрмальского особняка Лаймы Вайкуле.
Спутник Лаймы Вайкуле Андрей Латковский в разговоре с Русским TVNET подтвердил информацию о том, что юрмальский дом певицы выставлен на продажу. Но сказал, что не помнит, какой риэлтор и когда к ним обращался по этому поводу.
Концерт "Во имя любви. 18+" - провал Эвии Вебере и огромные гонорары участников
После празднования столетия Латвии в соцсетях развернулось бурное обсуждение концерта "Во имя любви. 18+". Сначала люди возмущались неудачным выступлением певицы Эвии Вебере, исполнившей композицию Иманта Калниньша "Svētku diena". "Кошмар и ужас!", - писали пользователи, критично высказались о выступлении и известные латвийские музыканты: певица Олга Раецка, композитор Мартиньш Браунс.
После выхода программы LTV "Aizliegtais paņēmiens", обнародовавшей, что на концерт было потрачено более 250 тысяч евро, объектом народного гнева стали устроители шоу, в том числе министр культуры Даце Мелбарде и продюсер концерта, певец Янис Шипкевиц.
Особенно шокировали людей непомерно высокие по латвийских меркам гонорары. Шипкевиц получил 17 тысяч евро, автор видеографики Гатис Мурниекс заработал около 6400 евро, музыкант Рейнис Сеянс – около 5800 евро, а молодая исполнительница Эвия Вебере за исполнение двух песен получила 666 евро.
В свое оправдание певец Янис Шипкевиц сказал, что гордится проделанной работой и считает, что музыканты должны получать достойное вознаграждение.
Раздел наследства Малыгина: вдова и дочери не могут договориться
После смерти совладельца "Olainfarm" Валерия Малыгина внимание общества было приковано к эпопее с разделом его наследства. Склоки из-за наследства начались после оглашения завещания покойного, в котором были упомянуты три его дочери - Ирина Малыгина, Ника Савельева и несовершеннолетняя Анна Эмилия Малыгина, а вот вдова - Элина Малыгина - нет.
Вдову это категорически не устроило и она начала борьбу за свою долю. Старшие дочери Валерия Малыгина объявили мачехе войну, разослав в СМИ открытое письмо, в котором обвинили Малыгину в корысти и осквернении памяти отца.
Спустя несколько месяцев соглашение о разделе наследства между вдовой Малыгина и его дочерьми все же было достигнуто. По сведениями журнала Vakara Ziņas Элине Малыгиной отошли 10 миллионов евро. Подробнее читайте в нашей статье.
Непристойное предложение экс-бойфренда Агнесе Зелтини
Самый скромный по латвийским меркам скандал развернулся вокруг экс-бойфренда Агнесе Зелтини, бывшего дипломата Рудольфа Бреманиса.
Минувшим летом дизайнер моды Кристина Деймон в Facebook объявила о том, что получила непристойное предложения от Рудольфа Бреманиса, экс-бойфренда Агнесе Зелтини. Девушка распространила в СМИ скриншот своей переписки с Бреманисом. Там были такие его слова: "Решил сказать, что думаю! Хочу заняться с тобой любовью! Давай придумаем, что необходимо с моей стороны, чтобы это могло случиться..."
В тот момент Агнесе Зелтиня от комментарие по поводу поведения экс-бойфренда отказалась. Но через полгода рассказала, в каких отношениях находится с бывшим возлюбленным.
"У нас хорошие отношения, он поддерживает меня и помогает. Время Рождества, все разногласия забыты", – сообщила Зелтиня изданию Privātā Dzīve.