Песков объяснил отсутствие у Путина мобильника

Отвечая на вопрос журналиста, есть ли у российского лидера смартфон, Песков ответил: "Насколько я знаю, нет. У него телефона нет", цитирует его ТАСС со ссылкой на телеканал Россия 24".

"Вы не забывайте, что иметь смартфон - это такой добровольный эксгибиционизм, полная прозрачность. Вы заведомо, беря в руки смартфон, ставите галочку, что я готов выставлять все на всеобщий показ", - пояснил пресс-секретарь.

"К сожалению, так устроен мир, и нужно отдавать себе в этом отчет. Соответственно, это не должно быть у президента, тем более такой страны, как Россия. И у такого президента, как Путин", - подчеркнул Песков.

По его словам, "старые добрые телефоны закрытой правительственной связи все смартфоны переживут".

Кроме того, Песков рассказал, что подготовленные для президента информационные материалы он по-прежнему смотрит в виде распечаток.

"Папки с распечатками существуют, существуют дайджесты, которые делаются на бумаге, телевизионные дайджесты, которые делаются на электронных носителях. Но и сам президент может в компьютере посмотреть, интернет, традиционно, и телевизор", - добавил он.

Путин признался, что у него нет смартфона, в феврале в ходе заседания Совета при президенте по науке и образованию. Глава научно-исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук тогда обратил внимание, что для обработки голосового сообщения, отправленного со смартфона, который "есть у каждого в кармане" затрачивается столько же энергии, сколько нужно для кипячения литра воды".