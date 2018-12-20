Сейм принял ставку налога солидарности в размере 25,5%

Ранее предлагалось установить ставку налога солидарности в размере 35,09%, но на этой неделе комиссия Сейма по бюджету и финансам (налогам) одобрила редакцию поправок, предусматривающую отказ от ранее предложенной идеи направить часть налога солидарности на пенсионные планы.

Согласно новой редакции законопроекта, налог солидарности составит 25,5%, из которых 1 процентный пункт будет направлен на финансирование услуг здравоохранения, 14 процентных пунктов - на финансирование государственных пенсий, 10,5 процентного пункта - в Госказну на счет подоходного налога с населения.

Как отметила министр финансов Дана Рейзниеце-Озола, ставка налога солидарности в размере 25,5% - это компромиссный вариант, имеющий нейтральное фискальное влияние.

В прошлом году Конституционный суд (КС) по иску юридических лиц признал не соответствующими Конституции только ставки налога, установленные в статье 6-й закона о налоге солидарности.

Суд постановил признать эту статью не соответствующей первой фразе ст. 91 Конституции и не имеющей силы с 1 января 2019 года, чтобы дать правительству время разработать альтернативное решение.

Немедленная отмена статьи невозможна, так как утвержден план налоговых поступлений. После постановления КС Минфин обязался устранить недочеты в применении налога солидарности.

12 декабря комиссия Сейма по бюджету и финансам (налогам) решила пока не продвигать поправки к закону о налоге солидарности, оставив этот вопрос в ведении нового правительства.

Как пояснила агентству ЛETA Дана Рейзниеце-Озола, без принятия этих поправок с 2019 года налоговые ставки утратят силу, то есть налог солидарности нельзя будет взимать.