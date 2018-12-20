Шесть человек подозреваются в мошенничестве с быстрыми кредитами в размере около 83 тыс. евро

Летом 2016 года в полицейские участки Рижского региона с заявлениями обратились несколько человек, на чье имя были открыты банковские счета, на которые после этого были взяты быстрые кредиты. Начатые уголовные процессы были объединены и переданы для расследования.

Следствие выяснило, что группа из нескольких лиц предлагала людям с плохим финансовым положением за материальное вознаграждение открыть банковские счета и оформить банковские платежные карты. После того как эти люди доверили мошенникам свои личные данные, а также кодовые карты и пароли доступа к интернет-банку, мошенники взяли на их имя несколько быстрых кредитов.

Преступные деяния совершались в период с июня 2015 года до января 2017 года в Айзкраукле, Екабпилсе, приграничье с Литвой и в Рижском регионе. За полтора года подозреваемые обманули 47 человек и получили быстрые кредиты в размере примерно 83 тыс. евро.

Подозреваемые, незаконно используя чужие личные данные, также покупали в лизинг мобильные телефоны, планшетники и даже автомашину.

В январе 2017 года были задержаны пять человек: мужчина 1988 г. рожд., два мужчины 1994 г. рожд. и женщины 1991 и 1994 гг. рожд. 6 ноября 2018 года был задержан последний подозреваемый - мужчина 1994 г. рожд. Все они ранее попадали в поле зрения полиции за подобные преступные деяния.

Во время обысков по месту жительства задержанных были изъяты кодовые карты интернет-банка, носители данных и другие вещественные доказательства.

Начатый уголовный процесс был квалифицирован по 2-й части 193-й статьи Уголовного закона о незаконном использовании чужого финансового инструмента или платежного средства, 2-й части 275-й статьи о подделке документа, дающего право или освобождающего от обязанностей, печати или штампа, а также о их реализации или использовании, совершенных в корыстных целях или в группе лиц по предварительному сговору. Подозреваемым инкриминируется присвоение, мошенничество и легализация преступно нажитых финансовых средств.