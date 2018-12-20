Путин рассказал о ядерной войне и призвал Запад не пищать

Тенденция недооценки угрозы ядерной войны в мире нарастает, заявил президент России Владимир Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции.
"Опасность подобного развития событий в мире затушевывается, уходит, а между тем, если что-то подобное возникнет, это может привести к гибели всей цивилизации ,а может быть, и планеты", — сказал он.
Президент подчеркнул, что в мире начался развал международной системы сдерживания вооружений, особенно ситуация обострилась после выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД). По его словам, Россия была вынуждена ради своей безопасности приступить к созданию новых ракетных систем после того, как США продолжили совершенствование своих систем ПРО.
"Пусть потом не пищат, что мы добиваемся каких-то преимуществ. Мы не преимуществ добиваемся, а баланса", — заявил Путин и добавил, что пока подобные ракетные системы есть только у России, однако они вполне могут появиться и у других стран, в том числе в Европе.
Глава государства перечислил тенденции, которые могут привести к глобальной ядерной катастрофе.
В первую очередь, это "понижение порога применения вооружения", то есть разработка снарядов малой мощности, сказал президент. Вторая опасная тенденция — это применение баллистических ракет в неядерном исполнении, поскольку современные системы ПРО не позволяют сразу определить, несет ли запущенная ракета ядерный заряд.
"Надеюсь, у человечества хватит чувства самосохранения, чтобы не доводить до крайностей", — подытожил он.