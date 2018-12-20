Чт, 20.12.2018
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Путин рассказал о ядерной войне и призвал Запад не пищать

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Владимир Путин

ФОТО: Reuters/ScanPix

Тенденция недооценки угрозы ядерной войны в мире нарастает, заявил президент России Владимир Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции. 

"Опасность подобного развития событий в мире затушевывается, уходит, а между тем, если что-то подобное возникнет, это может привести к гибели всей цивилизации ,а может быть, и планеты", — сказал он.

Президент подчеркнул, что в мире начался развал международной системы сдерживания вооружений, особенно ситуация обострилась после выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД). По его словам, Россия была вынуждена ради своей безопасности приступить к созданию новых ракетных систем после того, как США продолжили совершенствование своих систем ПРО.

"Пусть потом не пищат, что мы добиваемся каких-то преимуществ. Мы не преимуществ добиваемся, а баланса", — заявил Путин и добавил, что пока подобные ракетные системы есть только у России, однако они вполне могут появиться и у других стран, в том числе в Европе.

Глава государства перечислил тенденции, которые могут привести к глобальной ядерной катастрофе.

В первую очередь, это "понижение порога применения вооружения", то есть разработка снарядов малой мощности, сказал президент. Вторая опасная тенденция — это применение баллистических ракет в неядерном исполнении, поскольку современные системы ПРО не позволяют сразу определить, несет ли запущенная ракета ядерный заряд.

"Надеюсь, у человечества хватит чувства самосохранения, чтобы не доводить до крайностей", — подытожил он.

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