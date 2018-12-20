Аэропорт Гатвик в Лондоне закрыли из-за появления беспилотников

Аэропорт закрыли около 21:00 19 декабря. Ночью взлетно-посадочную полосу открыли на 45 минут, после чего вновь закрыли. По состоянию на 9:15 утра 20 декабря, аэропорт оставался закрыт. Представители Гатвика призвали пассажиров уточнять статус рейса у авиакомпаний.

Около 10 тысяч человек не смогли вылететь из аэропорта. Около шести тысяч человек переправили в другие аэропорты Великобритании и стран Европы. Самолеты, летящие в Гатвик, направляют в другие аэропорты.