Приостановлено финансирование ЕС по проектам Rīgas Satiksme и Даугавпилсской думы

Как сообщили в ЦАФД, эти решения приняты для предотвращения возможных финансовых рисков с учетом начатых Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) уголовных процессов по закупкам RS и Даугавпилсской думы.

Выплаты из фондов ЕС приостановлены по проектам "Повышение энергоэффективности в корпусе спортивного зала учреждения образования Даугавпилса на ул. Марияс, 1D в Даугавпилсе", "Развитие трамвайной инфраструктуры в Риге" и "Улучшение материально-технической базы и инфраструктуры общеобразовательных учреждений Даугавпилса в соответствии с современными требованиями".

"Все должны понимать - если в финансируемом из фондов проекте вскрывается мошенничество или связь с коррупцией, они финансирования лишаются. К мошенничеству и коррупции у нас нулевая толерантность.

Также следует осознавать последствия - если проект лишается финансирования из фондов ЕС, то расходы ложатся на плечи латвийских налогоплательщиков", - заявил директор ЦАФД Мартиньш Бренцис.

Решение агентства о приостановке платежей гарантирует, что государство не теряет предусмотренного по этим проектам финансирования ЕС и его можно перенаправить на реализацию других проектов.

Общие затраты по проекту улучшения трамвайной инфраструктуры в Риге предусмотрены в размере 97,4 млн евро без налога на добавленную стоимость, в том числе финансирование из Фонда сплочения ЕС составляет 65,66 млн евро.

Затраты по проекту "Повышение энергоэффективности в корпусе спортивного зала учреждения образования Даугавпилса на ул. Марияс, 1D в Даугавпилсе" предусмотрены в размере 675 500 евро, в том числе софинансирование ЕС - 398 170 евро.