Предпраздничный мандраж начался? Очевидцы сообщили, что Рига встала в пробки

Неделя близится к концу, впереди длинные выходные, а многие выйдут на работу лишь в следующем году. Похоже, в городе начинается предпраздничный мандраж - очевидцы сообщают, что к вечеру четверга, 20 декабря, на улицах Риги образовались просто невероятные пробки!