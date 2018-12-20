Предпраздничный мандраж начался? Очевидцы сообщили, что Рига встала в пробки

Неделя близится к концу, впереди длинные выходные, а многие выйдут на работу лишь в следующем году. Похоже, в городе начинается предпраздничный мандраж - очевидцы сообщают, что к вечеру четверга, 20 декабря, на улицах Риги образовались просто невероятные пробки!
Согласно приложению Waze, замедленное движение наблюдается на всех уличных артериях столицы, традиционно особенно встали мосты и подъезды к ним.
Время ожидания от 5 до 25 минут, скорость вплоть до 4 км/час, сообщили активные "вейзеры".
Социальные сети начали обсуждать эту тему:
"В центре Риги этим вечером все машины города", - написал Карлис Килкутс.
Rīgas centrā šovakar ielās ir visas pilsētas mašīnas.— Kārlis Ķilkuts (@Kilkuts) 20 декабря 2018 г.
Sastrēgums uz Viskaļu iela #RigasSastregumi aizkavē tevi 22min vairāk nekā parasti https://t.co/GyorwTg5s5 pic.twitter.com/SY8fRDVtvm— Unusual Traffic RIGA (@WazeTrafficRIGA) 20 декабря 2018 г.