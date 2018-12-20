Чт, 20.12.2018
Впервые в истории нашей страны на пост премьера претендует человек, который даже не баллотировался. "Без компромиссов" с Олегом Игнатьевым

Предпраздничный мандраж начался? Очевидцы сообщили, что Рига встала в пробки

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: скриншот

Неделя близится к концу, впереди длинные выходные, а многие выйдут на работу лишь в следующем году. Похоже, в городе начинается предпраздничный мандраж - очевидцы сообщают, что к вечеру четверга, 20 декабря, на улицах Риги образовались просто невероятные пробки!

Согласно приложению Waze, замедленное движение наблюдается на всех уличных артериях столицы, традиционно особенно встали мосты и подъезды к ним.

Время ожидания от 5 до 25 минут, скорость вплоть до 4 км/час, сообщили активные "вейзеры".

Социальные сети начали обсуждать эту тему:

"В центре Риги этим вечером все машины города", - написал Карлис Килкутс.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ