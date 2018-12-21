Ожидается самое снежное Рождество с 2012 года

В субботу, 22 декабря, во многих регионах Латвии пройдет снег, а температура воздуха составит +1..-4 градуса.

В воскресенье и в канун Рождества тучи с моря принесут снегопад.

Дневная температура не превысит +2..-3 градуса, а в ночные часы и утром 24 и 25 декабря столбики термометров местами опустятся ниже -10 градусов.

Затем западный ветер принесет более теплые воздушные массы, и 26 декабря температура воздуха может повыситься до 0..+5 градусов. Временами ожидаются небольшие осадки.

Это будет самое снежное Рождество в Латвии с 2012 года.

В прошлом году толщина снега в это время на востоке составляла до 10 см, а на большей части территории страны снег стаял. В 2013, 2015 и 2016 годах Рождество в Латвии прошло без снега, а в 2014 году толщина снежного покрова не превышала 8 см.