В Тарту из торгового центра эвакуировали людей; задержан 27-летний мужчина

"В 21.30 нам сообщили, что кто-то позвонил в ТЦ Tasku и сообщил о заложенной бомбе, - пояснил пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Ильмах Кахро. – К счастью, на момент звонка в торговом центре было мало людей".

По словам пресс-секретаря, в это время люди находились в кинотеатре и ресторане, так как магазины были закрыты в связи с праздниками.

"Людей эвакуировали, а саперы осмотрели здание", - сказал Кахро.

Ночью тартуские полицейские задержали подозреваемого в угрозе взрыва 27-летнего мужчину.