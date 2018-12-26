В Тарту из торгового центра эвакуировали людей; задержан 27-летний мужчина

Во вторник, 25 декабря, в 21.30 поступило сообщение о том, что в тартуском торговом центре Tasku заложена бомба. Полиция эвакуировала посетителей, а саперы осмотрели здание, пишет Tartu Postimees.
"В 21.30 нам сообщили, что кто-то позвонил в ТЦ Tasku и сообщил о заложенной бомбе, - пояснил пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Ильмах Кахро. – К счастью, на момент звонка в торговом центре было мало людей".
По словам пресс-секретаря, в это время люди находились в кинотеатре и ресторане, так как магазины были закрыты в связи с праздниками.
"Людей эвакуировали, а саперы осмотрели здание", - сказал Кахро.
Ночью тартуские полицейские задержали подозреваемого в угрозе взрыва 27-летнего мужчину.
"Его мотивы пока не ясны, но можно сказать, что, к счастью, реальной угрозы он ни для кого не представлял. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье о серьезном нарушении общественного порядка", - сказал Кахро.