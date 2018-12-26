Рынок горючего: конец маленьких АЗС, увеличение биодобавок, удорожание топлива

Виба сказал, что изменения ожидаются и в нормативах, так как Сейм работает над законом о транспортной энергии, который предусматривает до 2020 года достичь 10%-ной доли возобновляемых ресурсов в транспортном горючем.

"Закон будет способствовать увеличению доли биодобавок и других возобновляемых ресурсов в литре горючего, что приведет к удорожанию конечного продукта", - сказал представитель компании.

В будущем году "Вирши-А" будет работать над укреплением сети АЗС и увеличением доли на рынке. Компания также продолжит разрабатывать более привлекательную программу лояльности.