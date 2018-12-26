Рынок горючего: конец маленьких АЗС, увеличение биодобавок, удорожание топлива

Вероятно, в будущем году в Латвии крупнейшие компании по торговле горючим увеличат свою долю на рынке, заявил агентству ЛЕТА исполнительный директор "Вирши-А" Янис Виба. Не исключена вероятность, что некоторые из малых сетей АЗС будут частично или полностью поглощены крупными компаниями.
Виба сказал, что изменения ожидаются и в нормативах, так как Сейм работает над законом о транспортной энергии, который предусматривает до 2020 года достичь 10%-ной доли возобновляемых ресурсов в транспортном горючем.
"Закон будет способствовать увеличению доли биодобавок и других возобновляемых ресурсов в литре горючего, что приведет к удорожанию конечного продукта", - сказал представитель компании.
В будущем году "Вирши-А" будет работать над укреплением сети АЗС и увеличением доли на рынке. Компания также продолжит разрабатывать более привлекательную программу лояльности.
Говоря о 2018 годе, Виба отметил, что он начался с изменения ставок акцизного налога, что привело к удорожанию и бензина, и дизельного горючего, а также на рынок пришли новые игроки.