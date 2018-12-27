Обледенение местами затрудняет условия езды на автодорогах

Условия езды затруднены на Видземском шоссе (A2) на участке от поворота на Алуксне до Вецлайцене, Даугавпилсском шоссе (A6) на участке от Даугавпилса до Краславы, Резекненском шоссе (A12) от Варакляны до Резекне и от Лудзы до Терехово, на шоссе Гребнево-Медуми (A13) от Гребнево до Шпоги.