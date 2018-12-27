Нарушать, так нарушать: в Эстонии пьяный пассажир автобуса открыл пиво пистолетом

"Выяснилось, что у него было пневматическое оружие, к счастью, пуль у него с собой не было", - сказал Юханди.

Пневматическое оружие изъяли на хранение и объяснили 64-летнему мужчине, почему его задержали, и что он сделал неверно. "Несмотря на то, что он не представлял реальной угрозы для пассажиров автобуса, он должен был понимать, как эта картина повлияет на окружающих, и что это неприемлемое поведение", - сказал Юханди.