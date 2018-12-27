Чт, 27.12.2018
Если голубь наделал вам на голову, то не надо пытаться убить всех птиц, которые есть в мире. депутат Логита Чигане

Нарушать, так нарушать: в Эстонии пьяный пассажир автобуса открыл пиво пистолетом

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Пистолет. Снимок иллюстративный.

ФОТО: PhanterMedia/Scanpix

Вчера утром в полицию Эстонии позвонили из рейсового автобуса, следовавшего с востока Сааремаа в Курессааре: пьяный пассажир открыл бутылку с пивом похожим на оружие предметом, пишет Saarte Hääl.

Как сообщил старший участковый Курессаареского участка Меэлис Юханди, для полиции такой вызов обладает наивысшим приоритетом. Патруль выехал к автовокзалу.

После проверки ситуации пьяного доставили в полицейский участок.

"Выяснилось, что у него было пневматическое оружие, к счастью, пуль у него с собой не было", - сказал Юханди.

Пневматическое оружие изъяли на хранение и объяснили 64-летнему мужчине, почему его задержали, и что он сделал неверно. "Несмотря на то, что он не представлял реальной угрозы для пассажиров автобуса, он должен был понимать, как эта картина повлияет на окружающих, и что это неприемлемое поведение", - сказал Юханди.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ