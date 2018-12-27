На Тейке собака-мама помогла полиции найти брошенных щенков

В 19:33 стражи порядка получили информацию о собаке, которая подошла к прохожим и отвела их к заброшенному деревянному сараю.

Из заброшенной постройки люди услышали писк. У сарая собака стала настойчиво лаять и не отходила ни на шаг.

Прибывшие на место полицейские встретили пару, которая их вызвала. Прохожие сообщили, что сначала дали собаке поесть, а затем домашнее животное очевидно звало их в сарай. На момент прибытия полицейских собака по-прежнему находилась там и охраняла вход.

Был вызван ловец собак приюта "Ulubele", который поймал маму щенков и первой поместил в клетку. После этого полицейские вместе с сотрудником приюта зашли в сарай, где среди груд мусора в дальнем углу увидели несколько щенячьих мордочек.

Оказалось, что в беспомощном состоянии без еды и питья в сарае оставили четырех щенков. Малышей отнесли в автомобиль ловца собак, где поместили в клетку вместе с мамой.

Выяснилось, что ни одно из животных не чипировано, поэтому выяснить владельца была невозможно.

Собак доставили в приют "Ulubele", где они после установленного законом срока будут ждать новых хозяев.