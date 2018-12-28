Черви в глазу и смерть от улитки: самые необычные медицинские случаи года

"30-летний американец почти каждый день ел суши, в основном сашими из сырого лосося, - пишет Элизабет Герстендорфер. - Сидя однажды в туалете, он почувствовал что-то странное и вытащил из своего кишечника живого ленточного червя длиной 1,7 м. Врачи предполагают, что паразит попал в организм пациента вместе с часто употребляемым суши".

37-летняя Рианнон Мальбас из Великобритании обнаружила у своего 2-летнего сына белую точку в глазу и заметила, что его радужка смещалась в сторону носа. Врачи обнаружили у мальчика большую злокачественную опухоль за глазом - так называемую ретинобластому.

"День рождения с друзьями резко изменил жизнь австралийца Сэма Балларда: на вечеринке в саду он в шутку проглотил слизня. На следующий день он почувствовал боль в ногах (...). Позднее врачи обнаружили у него воспаление оболочки головного мозга. 19-летний молодой человек впал в кому, которая длилась 420 дней. Вместе с улиткой в его организм проник паразитический червь - крысиная легочная нематода". В этом году, спустя 8 лет после заражения, Баллард скончался.

Следующая история, продолжает журналистка, похожа на фильм ужасов: "в глазу молодой женщины из штата Орегон было обнаружено в общей сложности 14 червей. Паразиты были прозрачными, а их размер составлял около 1 см. Черви рода Thelazia обычно поражают крупный рогатый скот. Возможной причиной заражения девушки стало то, что она занималась верховой ездой на территории фермы".