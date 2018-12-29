Поезд Киев-Минск-Вильнюс-Рига: первые результаты и планы

Переговоры планировалось начать в декабре, но они были отложены, и теперь представители "Eesti Raudtee" и "Укрзализныци" встретятся 17 января, сообщила пресс-секретарь "Eesti Raudtee" Моника Лиллес.

В конце ноября "Укрзализныця" сообщала, что рентабельность маршрута Киев-Рига является почти нулевой, однако он только открылся, поэтому можно считать запуск поезда успешным.

По данным компании, за восемь рейсов на маршруте перевезено 2100 пассажиров, из них 1000 - в Литву или из Литвы и 950 - в Латвию или из Латвии.