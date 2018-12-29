Автомобиль протаранил заграждение и проник в аэропорт в Ганновере

Вечером в субботу, 29 декабря, аэропорт в Ганновере приостанавливал прием и отправление рейсов после того, как неизвестный на автомобиле с польскими номерами протаранил заграждение и попал на территорию аэропорта, сообщает ТАСС.
Прорвавшись на территорию аэропорта, водитель попытался ехать за приземлившимся лайнером.
Полицейские смогли остановить машину и задержать мужчину.
В полиции пока не могут сказать, идет ли речь о целенаправленной атаке или о несчастном случае. Мотивы действий мужчины выясняются.
По данным СМИ, полиция не исключает, что речь идет о психически нездоровом человеке. Эксперты, в том числе взрывотехники, осматривали автомобиль.
Международный аэропорт Ганновера является важным авиаузлом Германии. Здесь базируется расположенная в Ганновере авиакомпания Tuifly.