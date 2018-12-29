Сб, 29.12.2018
Почему они сдают на категорию языка, которая им в сибирском Омске никогда не пригодится? Почему некоторые из них готовы преодолевать тысячи километров, чтобы проголосовать, в то время как многим из нас лень дорогу до избирательного участка перейти? журналист Виктория Пушкеле о сибирских латышах

Автомобиль протаранил заграждение и проник в аэропорт в Ганновере

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Полицейский в аэропорту в Ганновере

ФОТО: AFP / Scanpix

Вечером в субботу, 29 декабря, аэропорт в Ганновере приостанавливал прием и отправление рейсов после того, как неизвестный на автомобиле с польскими номерами протаранил заграждение и попал на территорию аэропорта, сообщает ТАСС.

Прорвавшись на территорию аэропорта, водитель попытался ехать за приземлившимся лайнером.

Полицейские смогли остановить машину и задержать мужчину.

В полиции пока не могут сказать, идет ли речь о целенаправленной атаке или о несчастном случае. Мотивы действий мужчины выясняются.

По данным СМИ, полиция не исключает, что речь идет о психически нездоровом человеке. Эксперты, в том числе взрывотехники, осматривали автомобиль.

Международный аэропорт Ганновера является важным авиаузлом Германии. Здесь базируется расположенная в Ганновере авиакомпания Tuifly.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ