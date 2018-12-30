Трагическая авария: в Финляндии погибли трое россиян – двое взрослых и ребенок

В результате аварии, случившейся в субботу вечером в северной части города Оулу, Финляндия, погибли трое, сообщает полиция. В ДТП столкнулись легковая машина и грузовик, передает Yle.
Легковой автомобиль был настолько деформирован, что полиция не сразу обнаружила всех погибших.
Жертвы – мужчина и женщина 1980 года рождения, а также ребенок. Все – граждане России.
По сообщению полиции, погибшие опознаны. Сведения переданы российским властям.
ДТП произошло на участке между мостами Хаукивяюля и Кииминкийоки. Ехавший с южной стороны легковой автомобиль, согласно полиции, ударился боком в лобовую часть грузовика. Служба спасения получила сигнал около трех часов вечера.
Полиция не знает, почему машины вылетела с полосы. В момент аварии дорожное полотно было скользким, со снежной жижей.
Водитель грузовика не пострадал.