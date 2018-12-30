Ночью местами в Латвии увеличится снежный покров
30 декабря 2018, 16:20
Южные регионы Латвии с запада продолжает пересекать зона осадков, и в ночь на понедельник в Селии и Латгале снежный покров увеличится на 1-5 сантиметров.
Больше всего снега выпадет в Даугавпилсе и его окрестностях, прогнозируют синоптики. На остальной территории страны возможны кратковременные осадки, а температура воздуха составит +2..-3 градуса.
В предновогодний день не ожидается существенных осадков, местами выглянет солнце. Температура воздуха составит -2..+3 градуса.
В Риге в ночь на 31 декабря возможны небольшие осадки, а днем - прояснения. Температура воздуха в столице в последний день года составит около нуля градусов.