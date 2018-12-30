Вс, 30.12.2018
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Ночью местами в Латвии увеличится снежный покров

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Снег

ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

Южные регионы Латвии с запада продолжает пересекать зона осадков, и в ночь на понедельник в Селии и Латгале снежный покров увеличится на 1-5 сантиметров.

Больше всего снега выпадет в Даугавпилсе и его окрестностях, прогнозируют синоптики. На остальной территории страны возможны кратковременные осадки, а температура воздуха составит +2..-3 градуса.

В предновогодний день не ожидается существенных осадков, местами выглянет солнце. Температура воздуха составит -2..+3 градуса.

В Риге в ночь на 31 декабря возможны небольшие осадки, а днем - прояснения. Температура воздуха в столице в последний день года составит около нуля градусов.

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