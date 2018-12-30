Ночью местами в Латвии увеличится снежный покров

Больше всего снега выпадет в Даугавпилсе и его окрестностях, прогнозируют синоптики. На остальной территории страны возможны кратковременные осадки, а температура воздуха составит +2..-3 градуса.

В предновогодний день не ожидается существенных осадков, местами выглянет солнце. Температура воздуха составит -2..+3 градуса.