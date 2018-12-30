Британия планирует создать две военные базы после Brexit

"Великобритания работает над планами строительства двух новых военных баз на Карибах и в Юго-Восточной Азии", - отметил глава Минобороны.

По его словам, эти планы являются частью усилий, направленных на то, чтобы "быть более оптимистичными" о судьбе Великобритании после того, как она покинет Евросоюз, и сделать ее снова "поистине глобальным игроком".

По мнению министра, после выхода Британии из ЕС "политический фокус радикально сместится", и Лондон должен будет углублять отношения с Австралией, Канадой, Новой Зеландией, странами Карибского бассейна, а также странами Африки.