Пн, 31.12.2018
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Со скандалом, неожиданно и просто "не по пути": самые громкие расставания 2018 года
А была любовь?..

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ФОТО: LETA/AFP/Reuters/AP/Scanpix/Instagram

​В то время как кто-то влюбляется, строит новые отношения, создает семью и рожает детей, другие разводятся и решают идти дальше по жизни своим путем. Причем порой обещанная перед алтарем "любовь до гроба" проходит очень быстро. Но это жизнь...

Евгений Петросян и Елена Степаненко

ФОТО: скриншот видео

Пожалуй, самый громкий развод лета 2018 года: в начале августа стало известно, что брак Елены Степаненко и Евгения Петросяна подошел к концу и супруги делят совместно нажитое имущество.

"У каждого человека в жизни что-то случается. Вот и у нас с Евгением Вагановичем случился развод. Это житейское дело. Ну, так случилось... Все будет по суду. Как суд скажет, так и будет. Вы об этом все узнаете!"

- заявила Елена Степаненко в связи с новостью о разводе.

Журналисты пообщались на эту тему и с Евгением Петросяном. Тот высказал надежду, что они смогут сохранить добрые отношения.

"Я надеюсь, что мы придем к согласию и взаимовыгодному, мирному разрешению этого вопроса. Очень хотелось бы сохранять добрые отношения в дальнейшем, потому что многолетнее творческое взаимодействие надо сохранить как художественную ценность, Вот так мне кажется", - высказался артист.

В связи с бракоразводным процессом Петросяна в СМИ появилась информация о крупном состоянии юмориста - в частности, назвалась сумма в 1,5 млрд рублей (около 20 млн евро).

Адвокат Петросяна Сергей Жорин в разговоре с журналистами опроверг фигурирующую в прессе сумму, однако подтвердил, что состояние артиста "очень крупное".

Супруги состояли в браке в течение 32 лет. Петросян и Степаненко познакомились в 1979 году, а поженились спустя шесть лет после этого.

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Иван Краско и Наталья Шевель

ФОТО: Ruslan Shamukov/TASS/Scanpix

Еще одна новость потрясла российскую общественность в 2018 году - 87-летний актер Иван Краско решил развестись со своей 27-летней супругой Натальей Шевель.

СМИ сообщили, что молодая жена уже несколько месяцев не с Краско и не хочет рожать от него детей. Артист же заверил, что вопрос с расставанием назрел уже давно.

"Брак с Натальей Александровной - это же эксперимент с моей стороны! Такой педагогический ход. Я хотел ей помочь и буду помогать, пока девочка не встанет на ноги",

- заявил Краско.

Также звезду советского кино всегда расстраивал тот факт, что молодая зазноба не желает заводить с ним детей.

"Я понимаю, у нас нет своего жилья, и в чем-то она права.

А с другой стороны, может быть, это наивно, но если бы появился ребенок, с квартирой бы я вопрос решил", - признался артист.

После развода Иван Иванович якобы намерен вернуться к прежней супруге Наталье Вяль. Она активно присматривает за престарелым актером и готова принять его обратно.

Сергей Шнуров

ФОТО: vk.com/pornolenin

В мае распалась одна из самых горячо любимых и обсуждаемых пар российского шоу-бизнеса. Сергей Шнуров написал в своем аккаунте в Instagram одно простое предложение, содержание которого перевернуло мир тысяч поклонников супружеской четы:

"С большим сожалением, но любовью и благодарностью друг к другу, предотвращая всевозможные домыслы и слухи, мы с Матильдой сообщаем о том, что приняли решение развестись".

Многие посчитали, что Матильда не смогла простить Сергею неверность. Позже Шнуров дал понять, что инициатором развода стал не он.

В интервью журналу Esquire артист рассказал, что за последний год многое изменилось, и он запросто может написать об этом книгу. Сергей сообщил, что причина разлада кроется вовсе не в его изменах.

Фотогалерея: Сергей Шнуров и группа "Ленинград" в Риге

По словам певца, его супруга сама ушла от него.

"Пытался вернуть отношения, но бесполезно клеить чашку, если женщина задумала стащить весь сервиз", - заявил Сергей.

Солист "Ленинграда" признался, что понятия не имеет, к кому могла уйти его жена.

Напомним, Сергей и Матильда сыграли свадьбу в 2010 году. Общих детей у музыканта и ресторатора нет.

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Кристине Ополайс и Андрис Нельсонс

ФОТО: Ieva Čīka/LETA

Оперная певица Кристине Ополайс и дирижер Андрис Нельсонс в первой половине 2018 года сделали совместное заявление о том, что после семи лет брака они решили развестись.

Тем не менее звезды сообщили, что продолжат выступать вместе и совместно заботиться о шестилетней дочери Адриане Анне.

"В настоящее время нашей семье нужна конфиденциальность, и никаких дальнейших комментариев не будет", - отметили Ополайс и Нельсонс. Напомним, поженились они весной 2011-го, а в декабре того же года у них родилась дочь.

Фотогалерея: Кристине Ополайс встретилась с гостями после концерта

 Андрис Кивичс

ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

Музыкант и телеведущий Андрис Кивичс этой осенью расстался со своей супругой Мадарой, с которой состоял в браке 2012 года, чтобы быть вместе с художницей, журналистом и известной в обществе дамой Лиене Скулме.

"Если вкратце - выпили чай, и все! После этого две недели оба не ели. Потому что влюбились!

Так глупо звучит, но для нас самих это стало огромным сюрпризом. Я не думал, что еще могу влюбиться в этой жизни. Но ничего такого я еще не чувствовал, скажу честно",

- признался Кивичс в изданию Apollo.

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Олег Филь и Санта Замуеле

ФОТО: Ieva Čīka/LETA

Вскоре после банкротства банка ABLV желтая пресса сообщила, что его совладелец и председатель правления Олег Филь расходится со своей супругой - сомелье Сантой Замуеле, брак с которой он заключил в октябре 2016 года.

Всего через четыре месяца после развода Санта вышла замуж за состоятельного американского бизнесмена Дэвида Алана Бернала II и взяла фамилию нового мужа.

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Инесе Галанте

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Латвийская оперная дива Инесе Галанте и немецкий музыкальный критик Франк Манхолд после 16 лет семейной жизни решили дальше идти каждый своей дорогой.

"Отношения с Франком для меня всегда были очень важны. Но проводя достаточно много времени отдельно, нам не удалось сохранить ту страсть и близость, что у нас были. [...]

Я благодарна Франку за любовь, которую он мне дал и за годы, проведенные вместе. Мы сохранили близкие и дружеские отношения после развода",

- отметила Галанте.

Агнесе Зелтиня

ФОТО: Mārtiņš Otto/LETA

Актриса, телеведущая и дизайнер ювелирных украшений Агнесе Зелтиня прекратила свои отношения с предпринимателем и бывшим дипломатом Рудольфом Бреманисом в 2018 году после того, как его переписка с другими женщинами, которым он делал непристойные предложения, стала достоянием общественности.

Фотогалерея: Агнесе Зелтиня на открытии магазина украшений

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