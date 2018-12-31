Со скандалом, неожиданно и просто "не по пути": самые громкие расставания 2018 года

"С большим сожалением, но любовью и благодарностью друг к другу, предотвращая всевозможные домыслы и слухи, мы с Матильдой сообщаем о том, что приняли решение развестись".

Многие посчитали, что Матильда не смогла простить Сергею неверность. Позже Шнуров дал понять, что инициатором развода стал не он.

В интервью журналу Esquire артист рассказал, что за последний год многое изменилось, и он запросто может написать об этом книгу. Сергей сообщил, что причина разлада кроется вовсе не в его изменах.

Фотогалерея: Сергей Шнуров и группа "Ленинград" в Риге

По словам певца, его супруга сама ушла от него.

"Пытался вернуть отношения, но бесполезно клеить чашку, если женщина задумала стащить весь сервиз", - заявил Сергей.

Солист "Ленинграда" признался, что понятия не имеет, к кому могла уйти его жена.

Напомним, Сергей и Матильда сыграли свадьбу в 2010 году. Общих детей у музыканта и ресторатора нет.

Кристине Ополайс и Андрис Нельсонс

ФОТО: Ieva Čīka/LETA

Оперная певица Кристине Ополайс и дирижер Андрис Нельсонс в первой половине 2018 года сделали совместное заявление о том, что после семи лет брака они решили развестись.

Тем не менее звезды сообщили, что продолжат выступать вместе и совместно заботиться о шестилетней дочери Адриане Анне.

"В настоящее время нашей семье нужна конфиденциальность, и никаких дальнейших комментариев не будет", - отметили Ополайс и Нельсонс. Напомним, поженились они весной 2011-го, а в декабре того же года у них родилась дочь.

Фотогалерея: Кристине Ополайс встретилась с гостями после концерта

Андрис Кивичс

ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

Музыкант и телеведущий Андрис Кивичс этой осенью расстался со своей супругой Мадарой, с которой состоял в браке 2012 года, чтобы быть вместе с художницей, журналистом и известной в обществе дамой Лиене Скулме.

"Если вкратце - выпили чай, и все! После этого две недели оба не ели. Потому что влюбились!

Так глупо звучит, но для нас самих это стало огромным сюрпризом. Я не думал, что еще могу влюбиться в этой жизни. Но ничего такого я еще не чувствовал, скажу честно",

- признался Кивичс в изданию Apollo.

Олег Филь и Санта Замуеле

ФОТО: Ieva Čīka/LETA

Вскоре после банкротства банка ABLV желтая пресса сообщила, что его совладелец и председатель правления Олег Филь расходится со своей супругой - сомелье Сантой Замуеле, брак с которой он заключил в октябре 2016 года.

Всего через четыре месяца после развода Санта вышла замуж за состоятельного американского бизнесмена Дэвида Алана Бернала II и взяла фамилию нового мужа.

Инесе Галанте

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Латвийская оперная дива Инесе Галанте и немецкий музыкальный критик Франк Манхолд после 16 лет семейной жизни решили дальше идти каждый своей дорогой.

"Отношения с Франком для меня всегда были очень важны. Но проводя достаточно много времени отдельно, нам не удалось сохранить ту страсть и близость, что у нас были. [...]

Я благодарна Франку за любовь, которую он мне дал и за годы, проведенные вместе. Мы сохранили близкие и дружеские отношения после развода",

- отметила Галанте.

Агнесе Зелтиня

ФОТО: Mārtiņš Otto/LETA

Актриса, телеведущая и дизайнер ювелирных украшений Агнесе Зелтиня прекратила свои отношения с предпринимателем и бывшим дипломатом Рудольфом Бреманисом в 2018 году после того, как его переписка с другими женщинами, которым он делал непристойные предложения, стала достоянием общественности.