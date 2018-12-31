Минэкономики сделало прогноз по безработице на 2019 год

Число ищущих работу, по сравнению с 2018 годом, в 2019 году уменьшится почти на 7000 - в среднем примерно до 67 000.

В 2019 году важным стимулом для снижения безработицы по-прежнему будут факторы спроса - увеличение количества рабочих мест.

После 2019 года на тенденции безработицы все больше будет влиять сокращение предложения рабочей силы.

"Несмотря на рост уровня экономической активности жителей, их число в период 2019-2023 гг. может сократиться на 2400, на что в большой мере повлияет сокращение числа жителей трудоспособного возраста, а также старение населения и уход жителей с рынка труда", - отмечает Минэкономики.

По прогнозам Минэкономики, число жителей Латвии в возрасте 15-74 лет к 2023 году сократится почти на 53 000.

Улучшений на рынке труда можно ожидать и после 2019 года, но занятость будет расти медленнее, так как рост в большой мере будет основан на повышении производительности труда.

Ожидается, что в среднесрочной перспективе безработица продолжит снижаться и проблема нехватки рабочей силы будет все более выраженной.