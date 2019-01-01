Трамп похвалил себя в новогоднем обращении

По словам Трампа, американская экономика «замечательно» развивается. Также он рассказал, что «впервые за много лет», зарплаты в США начали расти. Президент подчеркнул, что теперь американцы могут работать на одной работе, вместо двух или трех.

Также Трамп добавил, что Соединенным Штатам удалось заключить новые торговые соглашения с Мексикой, Канадой и Южной Кореей.

Помимо этого американский президент похвалился тем, что перенес посольство США из Израиля в Иерусалим.

Трамп заключил, что Соединенным Штатам также требуется стена на границе с Мексикой, чтобы оградить государство от преступности.