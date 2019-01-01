Традиция говорить "Спасибо!", или Какая она - благодарность по-латвийски сегодня?

Западная культура сыграла очень важную роль

Каждый этап истории характеризуется различными событиями и убеждениями, а также разницей в мировоззрении. Жители Латвии выросли и жили в разное время и при разных условиях. Например, старшее и среднее поколения росли в советское время и переняли присущие тому периоду инертность и застенчивость, чему способствовали как идеология, существовавшая тогда, так и представление о том, что ко всему поразительному и удивительному следует относиться с особой осторожностью.

А вот более молодое поколение выросло и живет под влиянием западной культуры, поэтому в их мышлении и действиях преобладают открытость, откровенность и большая свобода от предрассудков.

Таким образом, первые в своем ежедневном общении говорят "Спасибо!" более обдуманно, в то время как вторые используют это слово гораздо чаще.

Как указывает Л. Гирсова, эти различия в культуре говорить "Спасибо!" не означают, что старшее и среднее поколение более невежливы и чаще избегают выражать благодарность. Скорее, это является отличительной чертой поколений советских лет, и

эти люди гораздо внимательнее оценивают ситуации, когда "Спасибо!" в конкретном случае будет звучать действительно уместно, а не удивительно и необычно.

"Зачастую яркие исторические события являются своеобразными "точками отсчета", которые начинают вносить в наши традиции и привычки изменения.

Вместе с восстановлением независимости Латвии в страну пришла западная культура, и привычки людей стали постепенно меняться. Мы также видим это и сейчас - рожденные в девяностые годы гораздо более открыты в общении с окружающими. Например, в общественном транспорте старшее и среднее поколение с большей вероятностью будет молчать и стараться не садиться рядом с незнакомцем. В свою очередь,

молодые могут превратить обычную поездку на автобусе в горячую дискуссию с незнакомцем, поблагодарив его в конце беседы за предоставленный опыт и интересный диалог",

- поясняет социальный психолог.

"Спасибо!" порождает положительные эмоции

Согласно исследованиям, люди с большим удовольствием готовы слушать позитивные слова, потому что это приятно, когда твою работу ценят. Кроме того, такая благодарность приносит радость, побуждает выполнять работу еще лучше и поднимает настроение. Но есть и такие, кому неудобно принимать благодарность, потому что они чувствуют, что не заслуживают этого, или считают свою работу чем-то само собой разумеющимся.

"Слово "спасибо" можно приравнять к комплименту или признанию, которые могут сильно поднять дух. Поэтому

важно быть смелым и говорить "Спасибо!", а также научиться выслушивать и принимать благодарность, потому что люди это слово не говорят просто так.

То есть за искренним "Спасибо!" всегда кроются благодарность, вежливость, особая признательность, прекрасный комплимент и другие положительные эмоции, которые обычно проявляются только в том случае, если они действительно заслужены», – говорит Гирсова.