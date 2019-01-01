Традиция говорить "Спасибо!", или Какая она - благодарность по-латвийски сегодня?
Как и любая другая традиция, культура жителей Латвии выражать благодарность формировалась под влиянием различных факторов, таких как исторические события, менталитет населения, личностные особенности характера людей, восприятие мира, воспитание в семье и даже специфика работы. Лайла Гирсова, доцент Латвийского Технического университета, рассказала о том, что сегодня характерно для этой традиции.
Западная культура сыграла очень важную роль
Каждый этап истории характеризуется различными событиями и убеждениями, а также разницей в мировоззрении. Жители Латвии выросли и жили в разное время и при разных условиях. Например, старшее и среднее поколения росли в советское время и переняли присущие тому периоду инертность и застенчивость, чему способствовали как идеология, существовавшая тогда, так и представление о том, что ко всему поразительному и удивительному следует относиться с особой осторожностью.
А вот более молодое поколение выросло и живет под влиянием западной культуры, поэтому в их мышлении и действиях преобладают открытость, откровенность и большая свобода от предрассудков.
Таким образом, первые в своем ежедневном общении говорят "Спасибо!" более обдуманно, в то время как вторые используют это слово гораздо чаще.
Как указывает Л. Гирсова, эти различия в культуре говорить "Спасибо!" не означают, что старшее и среднее поколение более невежливы и чаще избегают выражать благодарность. Скорее, это является отличительной чертой поколений советских лет, и
эти люди гораздо внимательнее оценивают ситуации, когда "Спасибо!" в конкретном случае будет звучать действительно уместно, а не удивительно и необычно.
"Зачастую яркие исторические события являются своеобразными "точками отсчета", которые начинают вносить в наши традиции и привычки изменения.
Вместе с восстановлением независимости Латвии в страну пришла западная культура, и привычки людей стали постепенно меняться. Мы также видим это и сейчас - рожденные в девяностые годы гораздо более открыты в общении с окружающими. Например, в общественном транспорте старшее и среднее поколение с большей вероятностью будет молчать и стараться не садиться рядом с незнакомцем. В свою очередь,
молодые могут превратить обычную поездку на автобусе в горячую дискуссию с незнакомцем, поблагодарив его в конце беседы за предоставленный опыт и интересный диалог",
- поясняет социальный психолог.
"Спасибо!" порождает положительные эмоции
Согласно исследованиям, люди с большим удовольствием готовы слушать позитивные слова, потому что это приятно, когда твою работу ценят. Кроме того, такая благодарность приносит радость, побуждает выполнять работу еще лучше и поднимает настроение. Но есть и такие, кому неудобно принимать благодарность, потому что они чувствуют, что не заслуживают этого, или считают свою работу чем-то само собой разумеющимся.
"Слово "спасибо" можно приравнять к комплименту или признанию, которые могут сильно поднять дух. Поэтому
важно быть смелым и говорить "Спасибо!", а также научиться выслушивать и принимать благодарность, потому что люди это слово не говорят просто так.
То есть за искренним "Спасибо!" всегда кроются благодарность, вежливость, особая признательность, прекрасный комплимент и другие положительные эмоции, которые обычно проявляются только в том случае, если они действительно заслужены», – говорит Гирсова.
Например, в Латвии есть очень много людей, которые работают на Рождество и в канун Нового года. Это сотрудники оперативных служб и поставщики круглосуточных услуг, которые заботятся о нашей безопасности, здоровье, помогают нам добраться до места назначения, заботятся о чистоте дорог и т. п. Опрос, проведенный оператором мобильной связи BITE и исследовательской компанией Norstat Latvia, показывает, что
каждый второй (или 46% жителей Латвии) хотел бы сказать "Спасибо!" за работу в праздники медикам. Также особой благодарности заслуживают пожарные (13%), водители общественного транспорта (11%) и продавцы (6%).
"Хотя слово "спасибо" многим кажется обычным, в нем заключена большая сила. Поэтому культура говорить «Спасибо!» - это та привычка, которую стоит развивать. Тем более что произнести "Спасибо!" - очень просто! И главное - делать это! И не только в праздничные дни, но и ежедневно...
Латвийских жителей можно разделить на три типа в зависимости от того, когда кто говорит "Спасибо!"
По словам Л. Гирсовой, в зависимости от того, как и в каких ситуациях жители Латвии чаще всего говорят "Спасибо!", а также какие эмоции это у них вызывает, их можно разделить на три типа.
Самые искренние - это "естественные" благодарители, открытые от природы люди, которые часто говорят "Спасибо!". Выражая благодарность другим, они выражают свои настоящие эмоции.
Эти люди всегда свободно общаются не только со своими близкими, но и с незнакомцами, поэтому они обычно подробно поясняют, за что именно говорят благодарят.
Так называемые "образованные" - те, кто говорит "Спасибо!" автоматически, особенно не задумываясь о том, зачем они это сказали.
Чаще всего эти люди в семье научились, как и где выражать свою благодарность в конкретных жизненных ситуациях, и делают это, соблюдая корпоративную этику на работе или в учебном заведении.
Для этих людей сказать "Спасибо!" - это просто выразить "сухую" любезность другому.
В свою очередь, "осторожные" произносители "Спасибо!" обычно не хотят демонстрировать позитивный настрой и выражать свою благодарность, даже если на самом деле они высоко ценят проделанную другим человеком работу, потому что считают это излишним. В повседневной жизни они чаще всего очень сдержанны по отношению к посторонним и не заводят разговоров без особой необходимости.
"Ни одного человека нельзя однозначно причислить к какому-то одному типажу, потому что многое зависит от нашего настроения и эмоций в данный конкретный момент",
– говорит социальный психолог.
А вы согласитесь с таким мнением?
* Опрос проводился в ноябре 2018 года. В нем принимали участие 500 жителей Латвии в возрасте от 18 до 64 лет.