Юлия Михалкова впервые признала раскол в "Уральских пельменях"
Участница юмористического шоу "Уральские пельмени" Юлия Михалкова откровенно рассказала о том, что же на самом деле произошло в коллективе, сообщает TopNews.
По словам Юлии, команда выступает в полном составе исключительно в Екатеринбурге и для съемок концертов канала СТС, тогда как на гастролях все "разбегаются кто куда".
"Молодой состав "Уральских пельменей" в одну сторону, Рожков с Мясниковым - в другую. Меня нет ни там, ни там. И весь год я живу в центре водоворота слухов о том, почему так происходит.
Тяжелее всего то, что сами ребята перед гастролями настойчиво предлагают выбрать: за красных я или за белых? Знали бы вы, как же я устала", - сокрушается звезда.
По ее словам, она не может выбрать чью-либо сторону, так как любит всех участников "пельменей", и "даже Исаева". Михалкова отметила, что сейчас ей легче совсем отказаться от гастролей, чем делать выбор в чью-то пользу.
Друзья! Новый Год – пора откровений. О моем участии в «Уральских Пельменях». Наш коллектив в полном, классическом составе выступает только в Екатеринбурге и на телеканале СТС. А на гастролях разбегается кто куда. Молодой состав «Уральских пельменей» в одну сторону, Рожков с Мясниковым – в другую. Меня нет ни там, ни там. И весь год я живу в центре водоворота слухов о том, почему так происходит. Не проходит и дня, чтобы поклонники и журналисты не спросили об этом. Тяжелее всего то, что сами ребята перед гастролями настойчиво предлагают выбрать: за красных я или за белых? Знали бы вы, как же я устала… Эти вопросы я воспринимаю очень близко, они для меня словно нож по сердцу! Старые добрые Уральские пельмени – моя любимая семья. И как прикажете мне выбирать между папой и мамой? Я в равной степени люблю Андрея и Славу, Сокола и Брекоту, всех-всех, даже Исаева! Да, Сергей, даже тебя! Мы столько вместе прошли, сотни концертов отыграли, объехали всю Россию. Целая жизнь! И это ситуация, когда легче вовсе отказаться от гастролей, чем делать выбор в пользу кого-то. Вот почему я не участвую в концертах «Новых Пельменей» с Андреем и Славой и не езжу в туры с молодым составом «Уральских Пельменей». Так было. Так будет. Ну, что мы все о грустном! Уже 31 декабря мы встретимся с вами в полном составе на новогоднем шоу на канале СТС, а потоооом в Екатеринбурге! Ваша Юля
В комментариях к записи поклонники Михалковой посочувствовали ей лично и коллективу "Уральские пельмени".
"Пельмени потеряли самую желанную девушку.....эх вы ...", "Юлия, всегда с удовольствием смотрю Ваше шоу, восхищаюсь Вами, вы очень красивая девушка, желаю Вам в наступающем году и дальше радовать своих поклонников, всех благ Вам", "Ребята! Но это же тупик! Поодиночке все быстро уйдут в забвение! Свято место пусто не бывает!", "Без вас "Уральские пельмени" теряют изюминку, которая так нравится зрителям..." - пишут юзеры.
Впрочем, нашлись и те, кто увидел в публикации Михалковой повод для шуток.
"Вам надо замутить женские пельмени", "Посмотрел на ваше фото и пошел в ресторан, заказал один очень красивый пельмень", - отмечают подписчики.
Напомним, что слухи о распаде в "Уральских пельменях" уже давно ходят по Сети. Все началось со скандального ухода бывшего директора творческого коллектива Сергея Нетиевского. Затем от команды "откололись" Вячеслав Мясников и Андрей Рожков, начавшие гастролировать с собственным шоу "Ваши пельмени".