Юлия Михалкова впервые признала раскол в "Уральских пельменях"

Друзья! Новый Год – пора откровений. О моем участии в «Уральских Пельменях». Наш коллектив в полном, классическом составе выступает только в Екатеринбурге и на телеканале СТС. А на гастролях разбегается кто куда. Молодой состав «Уральских пельменей» в одну сторону, Рожков с Мясниковым – в другую. Меня нет ни там, ни там. И весь год я живу в центре водоворота слухов о том, почему так происходит. Не проходит и дня, чтобы поклонники и журналисты не спросили об этом. Тяжелее всего то, что сами ребята перед гастролями настойчиво предлагают выбрать: за красных я или за белых? Знали бы вы, как же я устала… Эти вопросы я воспринимаю очень близко, они для меня словно нож по сердцу! Старые добрые Уральские пельмени – моя любимая семья. И как прикажете мне выбирать между папой и мамой? Я в равной степени люблю Андрея и Славу, Сокола и Брекоту, всех-всех, даже Исаева! Да, Сергей, даже тебя! Мы столько вместе прошли, сотни концертов отыграли, объехали всю Россию. Целая жизнь! И это ситуация, когда легче вовсе отказаться от гастролей, чем делать выбор в пользу кого-то. Вот почему я не участвую в концертах «Новых Пельменей» с Андреем и Славой и не езжу в туры с молодым составом «Уральских Пельменей». Так было. Так будет. Ну, что мы все о грустном! Уже 31 декабря мы встретимся с вами в полном составе на новогоднем шоу на канале СТС, а потоооом в Екатеринбурге! Ваша Юля

