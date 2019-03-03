De facto: В деле Rīgas satiksme появилось злоупотребление служебными полномочиями

После обысков и задержаний в конце прошлого года Бюро по борьбе и предотвращению коррупции (KNAB) проинформировало, что обвиняемым инкриминируют дачу и принятие взятки, а также отмывание грязных денег. Сейчас в деле появилось и использование служебных полномочий в корыстных целях.

Это вызвало тяжелые последствия, в частности, в закупках Rīgas satiksme появилось удорожание в размере нескольких миллионов евро. Скорее всего, этот пункт относится к одному или обоим сотрудникам Rīgas satiksme.

В декабре KNAB задержал руководителя Rīgas satiksme Леона Бемхенса и ответственного за закупки Игоря Волкиншейнса, а также работника чешского предприятия Škoda Transportation Владислава Козакса и предпринимателей Мариса Мартинсонса, Александра Крячека, Эдгара Тетеровски и Элину Кокину.

Почти все из них на время следствия в заключении не находятся, исключение - Козакс и Мартинсонc. Суд считает, что как один, так и второй на свободе могут мешать следствию.

Адвокат Мартинсонса Дидзис Вилемсонс утверждает, что в деле нет доказательств того, что Мартинсонс мог бы попытаться затянуть уголовный процесс. "Это фактически выступление против него как против человека, как против личности. Другого объяснение этому нет", - пояснил Вилемсонс содержание своего клиента в заключении.

На этой неделе суд решил не выпускать и Козакса. Его адвокат Янис Дзанушканс после заседания комментариев не дал. В свою очередь судья Анастасия Пасюга письменно передаче De Facto пояснила, что сейчас "иные меры пресечения [для Козакса], в том числе денежный залог, не могут снизить риск помехи досудебному расследованию.

Создается впечатления, что защиту Козакса обеспечивает именно чешский концерн Škoda. Его адвокат - многолетний внештатный советник мэра Риги Дзанушкан - одновременно представляет предприятие Škoda Vagonka в закупке Pasažieru vilciens. Škoda De Facto не ответила, вступилась ли за своего работника, но отметила, что не знает, почему его держат в заключении.

Изначально KNAB заявил, что взятки платились и должностными лицам Рижской думы, однако никто в думе задержан не был. Сотрудники KNAB обыскали вице-мэра Андриса Америкса и мэра Нила Ушакова.