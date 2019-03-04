В бюджеты самоуправлений направят 19,6% налоговых поступлений

В понедельник на расширенном заседании Кабинета министров правительство и Латвийский союз самоуправлений договорились по проекту протокола соглашения и разногласий сторон на 2019 год, согласно которому самоуправления получат в этом году 19,6% налоговых поступлений. Окончательное соглашение по этому вопросу будет достигнуто четвертого марта.
Самоуправлениям будут гарантированы прогнозируемые поступления от подоходного налога с населения в таком распределении по кварталам - 22% в первом квартале, 24% во втором квартале, 26% в третьем квартале, 28% в четвертом квартале.
Целевые дотации самоуправлениям в 2019 году составят 364,64 млн евро, в том числе 267 млн евро составит дотация на оплату труда педагогов, 65,4 млн евро предусмотрены на образовательные мероприятия, 31,21 млн евро - на оплату труда педагогов, обучающих детей с пятилетнего возраста, 985 842 евро - на краевые фольклорные коллективы.
122,94 млн евро составит дотация в фонд выравнивания самоуправлений, 95,84 млн евро предусмотрены на софинансирование проектов из фондов ЕС.
Также дотации предусмотрены на бесплатные обеды школьников, приобретение учебной литературы, спортивные сооружения и программы, автодороги, покрытие убытков от перевозок общественным транспортом, программы социальной реабилитации и др.