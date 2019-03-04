В бюджеты самоуправлений направят 19,6% налоговых поступлений

В понедельник на расширенном заседании Кабинета министров правительство и Латвийский союз самоуправлений договорились по проекту протокола соглашения и разногласий сторон на 2019 год, согласно которому самоуправления получат в этом году 19,6% налоговых поступлений. Окончательное соглашение по этому вопросу будет достигнуто четвертого марта.