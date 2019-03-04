Россия выдала Литве одного из самых разыскиваемых преступников

Его передали должностным лицам Литвы недалеко от Кибарти, у границы Калининградской области. Оттуда он был доставлен в каунасский следственный изолятор, а позднее перевезен в вильнюсское исправительное учреждение, где отбудет наказание.

Бывший член либерало-демократической партии и член совета самоуправления Калварии Гележус был задержан в Калининградской области 30 октября 2017 года, однако в РФ он уже успел получить статус беженца. Россия по инициативе Литвы рассмотрела вопрос о его выдаче.

Гележус находился в розыске с конца 2012 года, когда его осудили на 14 лет тюрьмы за убийство двух людей.

Он был осужден за то, что весной 1994 года безжалостно убил двух жителей своего городка, которые якобы обокрали его брата. Желая вернуть деньги, политик их пытал, а затем убил. Тела не найдены до сих пор.