В прошлом году Рига привлекла рекордно много иностранных туристов

Больше всего в 2018 году в Риге побывало иностранных гостей из Германии - 176 900 человек (11,9% всех иностранных туристов). Далее следуют туристы из России - 173 800 человек (11,7%), Эстонии - 109 800 (7,4%), Литвы - 100 400 (6,7%) и Великобритании - 98 700 (6,6%).

"Увеличение числа туристов в Риге - подтверждение правильности выбранной стратегии привлечения туристов и выбора целевых стран. Мы очень довольны тем, что в Риге растет и число гостей, и проведенное ими здесь время", - отметила председатель правления РБРТ Вита Ермоловича.

В 2018 году предложение для туристов в Риге было особенно широким, так как здесь проводилось много крупных культурных мероприятий, международные спортивные соревнования и мероприятия празднования столетия Латвии, добавила она.

По сравнению с 2017 годом в 2018 году на 15% увеличилось число гостей из Франции, на 13,6% - из Великобритании, на 10,6% - из Германии, на 4,2% - из Швеции, на 4% - из Италии, на 10,6% - из США.

Продолжительность пребывания туристов в Риге увеличилась на 10%.

Растет с каждым годом и число посещающих Ригу местных туристов. В 2018 году оно достигло 232 635 человек (13,5% всех гостей, обслуженных в гостиницах и других местах размещения туристов).

В августе 2018 года загруженность гостиниц в Риге составила 80,6% - на 10% больше, чем в августе 2017 года.