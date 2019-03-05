Правительство планирует развивать в Латвии медицинский туризм

Как отмечает Латвийское агентство инвестиций и развития (ЛАИР), медицинские туристы - это иностранные пациенты, приезжающие в Латвию, чтобы получить медицинские услуги, реабилитацию, медицинские манипуляции, операции или профилактику.

Подготовленный Министерством здравоохранения план предусматривает необходимость для содействия экспорту услуг здравоохранения в последующие три года работать в трех направлениях.

Первое направление - обеспечение долгосрочной деятельности. В течение трех месяцев после вступления плана в силу будет сформирован координационный совет по экспорту услуг здравоохранения, в который войдут представители Минэкономики, ЛАИР, Латвийской торгово-промышленной палаты, Ассоциации работодателей сферы здравоохранения и Латвийского кластера медицинского туризма.