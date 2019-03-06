Ср, 6.03.2019
Во время просмотра было четыре тренировки в день. Мы вставали в 7 утра, бегали по пляжу, потом занимались в тренажёрном зале, завтракали, шли на футбольное поле, обедали и только потом немного отдыхали, а после - снова на поле. Роберт Савалниекс, футболист сборной Латвии

До среды подано 270 тыс. деклараций о доходах за 2018 год

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Здание СГД

ФОТО: Edijs Pālens / LETA

До среды поданы 270 032 декларации о доходах за 2018 год, а с учетом деклараций за 2015, 2016 и 2017 годы их общее количество составляет 325 793, сообщили агентству LETA в Минфине.

186 516 подавшим декларации налогоплательщикам (93%) полагается возврат из бюджета подоходного налога, так как у них образовалась налоговая переплата.

Налоговый долг возник у 13 996 подавших декларации (7%).

Как сообщает Минфин, в настоящее время сумма возврата налогов составляет 34,8 млн евро, а общий долг подавших декларации перед государством - 1,03 млн евро.

Прием деклараций за 2018 год начался 1 марта.

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