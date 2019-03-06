До среды подано 270 тыс. деклараций о доходах за 2018 год

До среды поданы 270 032 декларации о доходах за 2018 год, а с учетом деклараций за 2015, 2016 и 2017 годы их общее количество составляет 325 793, сообщили агентству LETA в Минфине.
186 516 подавшим декларации налогоплательщикам (93%) полагается возврат из бюджета подоходного налога, так как у них образовалась налоговая переплата.
Налоговый долг возник у 13 996 подавших декларации (7%).
Как сообщает Минфин, в настоящее время сумма возврата налогов составляет 34,8 млн евро, а общий долг подавших декларации перед государством - 1,03 млн евро.
Прием деклараций за 2018 год начался 1 марта.