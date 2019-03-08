Должен не только государству... Кто победил в скандальной закупке СГД?

Латвийская ассоциация рекламы обратилась в Службу госдоходов (СГД) в связи с решением о закупке от 20 февраля, в которой победителем по реализации "Информационной кампании о налоговой реформе в 2019 году" стала компания - должник Alpha Baltic Media. По мнению ассоциации, такое решение СГД подрывает не только репутацию службы, но и вообще даёт негативный сигнал предпринимательскому сообществу. Портал TVNET выяснил, что это за компания, кто её владелец, и почему случился этот скандал.
Что это за компания - Alpha Baltic Media?
Согласно информации Firmas.lv, эта компания полностью принадлежит предпринимателю Лаурису Шпиллерсу. В 2017 году оборот компании составил 655 781 евро, и год закончился с прибылью в 64 439 евро.
По информации СГД, конкретно у этого предприятия нет долгов по налогам.
Это не первый раз, когда Alpha Baltic Media побеждает в государственных закупках. В 2013 году компания победила в конкурсе Госагентсва по развитию туризма в качестве автора рекламной кампании Риги как культурной столицы Европы за рубежом.
Примечательно, что Alpha Baltic Media принадлежат доли в компании ABK или Alpha Baltic Kuvera, которая также работает в сфере рекламы.
На первый взгляд, Alpha Baltic Media - это рекламное агенство, заплатившее налоги и без долгов перед государством. Однако - почему же тогда разразился такой скандал?
Связи владельца Alpha Baltic Media с другими компаниями
Владелец компании - предприниматель Лаурис Шпиллерс. Сейчас параллельно он является также владельцем компании по организации спортивных мероприятий Alpha Baltic Sport. Членом правления этой компании указан 23-летний Арнис Лаздиньш.
Пока что нет информации о прошлом годе, но в 2017 году Alpha Baltic Sport работала с оборотом в 83 тысячи евро, что на 76% меньше, чем в 2016 году. Год компания закончила с убытками в размере 33 тысяч евро, к тому же, по информации СГД, сейчас у компании долг по налогам в размере 5200 евро.
Еще одна компания, на которую важно обратить внимание - это Serviod, у которой начат процесс платежеспособности.
Шпиллеру в этой компании еще в прошлом году принадлежали 60% долей капитала. Serviod, ранее известный как Creative Media Services или CMS, создавал рекламные кампании для таких предприятий как Latvenergo, а также участвовал во многих государственных и муниципальных тендерах.
На данный момент Serviod должен государству 109 520 евро.
До июля прошлого года Шпиллерс работал и в рекламной компании Baltic Media, которая с 2008 по март 2018 года называлась Alpha Baltic.
Согласно информации СГД, долг по налогам компании Alpha Baltic превысил полмиллиона евро, составив 503 257 евро.
Компания должна и СМИ
Как оказалось, компании, связанные с Шпиллерсом, должны не только государству, но и компаниям в отрасли.
Именно поэтому осенью 2017 года было принято решение исключить Alpha Baltic и Creative Media Services из Латвийской ассоциации рекламы.
Согласно протоколу заседания от 7 ноября 2017 года, ассоциация продолжительное время получала информацию от своих членов и других компаний отрасли в связи с недобросовестной деятельностью Alpha Baltic и CMS. Компании покупали рекламные площадки, а потом за них не рассчитывались или делали это с большим запозданием и после многочисленных напоминаний.
Свою коммерческую деятельность Alpha Baltic и CMS вели как напрямую, так и через посредников, используя партнера по сотрудничеству Medialead Group.
Информация об этой компании говорит, что она была ликвидирована в июле прошлого года.
Во время процесса неплатежеспособности от этой компании было затребовано почти полтора миллиона евро - налоговый долг государству, а также долги Medialead Group перед другими компаниями и СМИ.
По статутам ассоциации, Шпиллерс был проинформирован об исключении и мог обжаловать это решение, чего он не сделал.
СГД не будет заключать договор с этой компанией
Как выяснил портал TVNET в СГД, директор службы приняла решение прекратить этот процесс и не реализовывать эту закупку - коммуникацию в связи с налоговой реформой СГД реализует своими силами.
Говоря об оценке конкурса, то по закону о Публичных закупках Комиссия могла лишь проверить ту компанию, которая подала заявку.
У Комиссии не было правового основания исключать Alpha Baltic Media - на момент подачи заявки и принятия решения у компании налоговых долгов не было.
Чтобы впредь не допустить таких абсурдных ситуаций, Яунземе решила иницировать поправки к законодательству, предусматривающие большую ответственность членов правления компаний.