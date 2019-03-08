Должен не только государству... Кто победил в скандальной закупке СГД?

Что это за компания - Alpha Baltic Media?

Согласно информации Firmas.lv, эта компания полностью принадлежит предпринимателю Лаурису Шпиллерсу. В 2017 году оборот компании составил 655 781 евро, и год закончился с прибылью в 64 439 евро.

По информации СГД, конкретно у этого предприятия нет долгов по налогам.

Это не первый раз, когда Alpha Baltic Media побеждает в государственных закупках. В 2013 году компания победила в конкурсе Госагентсва по развитию туризма в качестве автора рекламной кампании Риги как культурной столицы Европы за рубежом.

Примечательно, что Alpha Baltic Media принадлежат доли в компании ABK или Alpha Baltic Kuvera, которая также работает в сфере рекламы.

На первый взгляд, Alpha Baltic Media - это рекламное агенство, заплатившее налоги и без долгов перед государством. Однако - почему же тогда разразился такой скандал?

Связи владельца Alpha Baltic Media с другими компаниями

Владелец компании - предприниматель Лаурис Шпиллерс. Сейчас параллельно он является также владельцем компании по организации спортивных мероприятий Alpha Baltic Sport. Членом правления этой компании указан 23-летний Арнис Лаздиньш.

Пока что нет информации о прошлом годе, но в 2017 году Alpha Baltic Sport работала с оборотом в 83 тысячи евро, что на 76% меньше, чем в 2016 году. Год компания закончила с убытками в размере 33 тысяч евро, к тому же, по информации СГД, сейчас у компании долг по налогам в размере 5200 евро.

Еще одна компания, на которую важно обратить внимание - это Serviod, у которой начат процесс платежеспособности.

Шпиллеру в этой компании еще в прошлом году принадлежали 60% долей капитала. Serviod, ранее известный как Creative Media Services или CMS, создавал рекламные кампании для таких предприятий как Latvenergo, а также участвовал во многих государственных и муниципальных тендерах.

На данный момент Serviod должен государству 109 520 евро.

До июля прошлого года Шпиллерс работал и в рекламной компании Baltic Media, которая с 2008 по март 2018 года называлась Alpha Baltic.

Согласно информации СГД, долг по налогам компании Alpha Baltic превысил полмиллиона евро, составив 503 257 евро.

Компания должна и СМИ

Как оказалось, компании, связанные с Шпиллерсом, должны не только государству, но и компаниям в отрасли.

Именно поэтому осенью 2017 года было принято решение исключить Alpha Baltic и Creative Media Services из Латвийской ассоциации рекламы.

Согласно протоколу заседания от 7 ноября 2017 года, ассоциация продолжительное время получала информацию от своих членов и других компаний отрасли в связи с недобросовестной деятельностью Alpha Baltic и CMS. Компании покупали рекламные площадки, а потом за них не рассчитывались или делали это с большим запозданием и после многочисленных напоминаний.

Свою коммерческую деятельность Alpha Baltic и CMS вели как напрямую, так и через посредников, используя партнера по сотрудничеству Medialead Group.

Информация об этой компании говорит, что она была ликвидирована в июле прошлого года.

​Во время процесса неплатежеспособности от этой компании было затребовано почти полтора миллиона евро - налоговый долг государству, а также долги Medialead Group перед другими компаниями и СМИ.

По статутам ассоциации, Шпиллерс был проинформирован об исключении и мог обжаловать это решение, чего он не сделал.

СГД не будет заключать договор с этой компанией

Как выяснил портал TVNET в СГД, директор службы приняла решение прекратить этот процесс и не реализовывать эту закупку - коммуникацию в связи с налоговой реформой СГД реализует своими силами.

Говоря об оценке конкурса, то по закону о Публичных закупках Комиссия могла лишь проверить ту компанию, которая подала заявку.

У Комиссии не было правового основания исключать Alpha Baltic Media - на момент подачи заявки и принятия решения у компании налоговых долгов не было.