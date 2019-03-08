У соседей дешевле: Rīgas siltums закупит газ у литовской компании

Как сообщается, компания на конкурсе Rīgas siltums предложила лучшую цену на газ и одержала победу. Стоимость сделки не указывается.

"Повышение налогов на транспортировку природного газа через литовско-латвийскую границу ограничивает конкурентоспособность наших предложений.

И все же этот конкурс показал, что, располагая диверсифицированными источниками поставок и эффективно управляемым портфелем, мы можем успешно конкурировать даже с местными латвийскими компаниями, у которых таких затрат нет", - сказал гендиректор LET Мантас Микалаюнас.