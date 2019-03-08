У соседей дешевле: Rīgas siltums закупит газ у литовской компании

Принадлежащая группе "Lietuvos energija" компания по поставкам электроэнергии и газа "Lietuvos energijos tiekimas" (LET) весь март будет поставлять газ рижскому предприятию теплоснабжения Rīgas siltums. Компании подписали соответствующий договор, сообщает LET.
Как сообщается, компания на конкурсе Rīgas siltums предложила лучшую цену на газ и одержала победу. Стоимость сделки не указывается.
"Повышение налогов на транспортировку природного газа через литовско-латвийскую границу ограничивает конкурентоспособность наших предложений.
И все же этот конкурс показал, что, располагая диверсифицированными источниками поставок и эффективно управляемым портфелем, мы можем успешно конкурировать даже с местными латвийскими компаниями, у которых таких затрат нет", - сказал гендиректор LET Мантас Микалаюнас.
Как утверждает LET, она единственная в регионе обеспечивает поставки газа их трех источников. У предприятия есть долгосрочный договор о поставках с норвежской "Equinor", она также покупает сжиженный природный газ на рынке краткосрочных сделок, кроме того, покупает поставляемый по трубопроводу газпромовский газ и пользуется подземным газохранилищем в Инчукалнсе.