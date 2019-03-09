Сб, 9.03.2019
То, что раньше писали на заборе, сейчас в Интернете пишут, гадят, гадят туда. Но раз уж встала на актерский путь, надо иметь совесть, не впадать в иллюзии и служить профессии.
Елена Санаева, актриса

"Заряди себя": люди разделись, чтобы пробежать по Риге
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"Заряди себя": зимний забег в шортах

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

В состоявшемся в воскресенье в Риге втором зимнем забеге в шортах или так называемом забеге голых приняли участие 40 человек - на 10 больше, чем в прошлом году, сообщил агентству ЛETA представитель организаторов забега Кристап Антонишкис.

Все участники забега успешно проделали весь путь от "Квартала Спорта 2" на ул. Спорта, 2 к памятнику Свободы и обратно, так как хорошо подготовились, отметил он.

Организаторы забега - движение "Biohaking.LV" - популяризирует здоровый образ жизни.

Как сообщалось, забег в шортах - одно из крупнейших в странах Балтии весенних спортивных мероприятий.

Галерея: зимний забег в шортах

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