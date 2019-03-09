"Заряди себя": люди разделись, чтобы пробежать по Риге
В состоявшемся в воскресенье в Риге втором зимнем забеге в шортах или так называемом забеге голых приняли участие 40 человек - на 10 больше, чем в прошлом году, сообщил агентству ЛETA представитель организаторов забега Кристап Антонишкис.
Все участники забега успешно проделали весь путь от "Квартала Спорта 2" на ул. Спорта, 2 к памятнику Свободы и обратно, так как хорошо подготовились, отметил он.
Организаторы забега - движение "Biohaking.LV" - популяризирует здоровый образ жизни.
Как сообщалось, забег в шортах - одно из крупнейших в странах Балтии весенних спортивных мероприятий.
Галерея: зимний забег в шортах