В прошлом году госдолг Латвии вырос на 500 млн евро

В конце 2018 года, как и в предыдущие годы, наибольший удельный вес в структуре госдолга составил внешний долг, достигший 85% общего госдолга.

В начале 2018 года была осуществлена выплата эмитированных в 2008 году еврооблигаций в размере 400 млн евро и для погашения облигаций внутреннего займа в размере 220,9 млн евро с использованием эмитированных в 2017 году на международных финансовых рынках ресурсов еврооблигаций.