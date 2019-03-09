В прошлом году госдолг Латвии вырос на 500 млн евро

В 2018 году по сравнению с 2017 годом госдолг Латвии вырос на 500 млн евро, свидетельствуют оперативные данные Госказны.
В конце 2018 года госдолг составил 10,2 млрд евро.
В конце 2018 года, как и в предыдущие годы, наибольший удельный вес в структуре госдолга составил внешний долг, достигший 85% общего госдолга.
Наибольшую часть (71%) внешнего госдолга составили эмитированные на международных финансовых рынках облигации.
В начале 2018 года была осуществлена выплата эмитированных в 2008 году еврооблигаций в размере 400 млн евро и для погашения облигаций внутреннего займа в размере 220,9 млн евро с использованием эмитированных в 2017 году на международных финансовых рынках ресурсов еврооблигаций.
В 2018 году были эмитированы еврооблигации на 1 млрд евро.
В 2019-2021 гг. предстоит перефинансировать обязательства госдолга в размере примерно 3,7 млрд евро. Наибольшую их часть составляют еврооблигации и финансирование, полученное в рамках программы международного займа от Всемирного банка и Еврокомиссии.