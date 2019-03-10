Передача: еще до конкурса Rīgas satiksme решило приобрести транспорт у конкретных фирм
Проведенный на предприятии Rīgas Satiksme компанией “Ernst&Young Baltic” аудит свидетельствует, что покупки были организованы таким образом, чтобы победили конкретные чешские и польские компании. Кроме того RS заключило договора с 46 представителями и значимыми персонами партий "Согласие" и "Честь служить Риге", которые получали зарплаты из бюджета RS, в воскресенье сообщает передача “Nekā personīga”.
Аудиторы “Ernst&Young” узнали, что спецификация закупок была подозрительно конкретной - такой, чтобы выбор пал на чешскую фирму ŠKODA ELECTRIC, автобусы в Ригу были бы доставлены из Польши фирмой Solaris Bus & Coach, низкопольные трамваи - из ŠKODA TRANSPORTATION.
Аудиторы обратили внимание, например, на такой пункт: поставщик должен был быть обязательно из стран ЕС, у автобусов должна быть определенная ширина и даже емкости для жидкости для обмыва стекол должны быть конкретные. Позже на дополнительное оснащение для автобусов (LED лампочки и видеокамеры) было потрачено еще 6 млн. евро.
Для трамваев, в свою очередь, было предъявлены свои технические требования. Предприятие “Molinari Rail” (Швейцария) выяснило, что только один поставщик мог предоставить подобную продукцию, а другие компании в установленные RS сроки не успевали удовлетворить запросы рижан.
Отмечается, что заседание, на котором был утвержден 150-страничный документ о конкурсе по закупкам автобусов, длилось всего полчаса. Членам закупочной комиссии хватило всего 20 минут, чтобы рассмотреть условия конкурса и для закупки трамваев.
Передача также обращает внимание на то, что RS латало дыры в бюджете за счет банковских заемов, которые были предусмотрены для покупки низкопольных трамваев. Деньги тратились на выплату зарплат и другие оперативные расходы. Только в виде процентов за последние годы было выплачено полмиллиона евро и существует риск, что банки могут отозвать средства, так как они утекли не на запланированные цели.
Существуют подозрения не только в бесполезности трат RS, но и фиктивности некоторых услуг. Например, на страхование транспортных средств было израсходовано 2 млн евро, из которых половину страховых премий получил “Baltijas apdrošināšanas nams”, за которым стоит бывший советник мэра Риги Нила Ушакова.
Что касается заключенных с членами партий договоров, то известно, что они давали консультации по разным вопросам. Например, в вопросах укрепления здоровья работников RS "засветились" депутаты РД Бергманис, Пашков, Кузьмук, Клеменьев, а также экс-депутат Александр Саковскис и экс-депутат РД Николай Захаров. Последний получил за год 38 тыс. евро за консультации об альтернативных видах топлива.
Ежемесячное вознаграждение от RS получала и ведущая профили в соцсетях Ольга Портнова, пресс-секретарь Лайла Ивана, договор был заключен и с консультантом фракции Согласия в Сейме Гунтой Шагбазян.
Последние четыре года консультантом значился и председатель Рижской городской избирательной комиссии Юрис Кокинс, который отказался назвать журналисты вопросы, по которым он давал советы.
Передача также называет ряд лиц, которые тем или иным образом, якобы, оказывали различные услуги - при этом их труд оплачивался из бюджета RS в размере нескольких тысяч в месяц.