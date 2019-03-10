Передача: еще до конкурса Rīgas satiksme решило приобрести транспорт у конкретных фирм

Аудиторы “Ernst&Young” узнали, что спецификация закупок была подозрительно конкретной - такой, чтобы выбор пал на чешскую фирму ŠKODA ELECTRIC, автобусы в Ригу были бы доставлены из Польши фирмой Solaris Bus & Coach, низкопольные трамваи - из ŠKODA TRANSPORTATION.

Аудиторы обратили внимание, например, на такой пункт: поставщик должен был быть обязательно из стран ЕС, у автобусов должна быть определенная ширина и даже емкости для жидкости для обмыва стекол должны быть конкретные. Позже на дополнительное оснащение для автобусов (LED лампочки и видеокамеры) было потрачено еще 6 млн. евро.

Для трамваев, в свою очередь, было предъявлены свои технические требования. Предприятие “Molinari Rail” (Швейцария) выяснило, что только один поставщик мог предоставить подобную продукцию, а другие компании в установленные RS сроки не успевали удовлетворить запросы рижан.

Отмечается, что заседание, на котором был утвержден 150-страничный документ о конкурсе по закупкам автобусов, длилось всего полчаса. Членам закупочной комиссии хватило всего 20 минут, чтобы рассмотреть условия конкурса и для закупки трамваев.

Передача также обращает внимание на то, что RS латало дыры в бюджете за счет банковских заемов, которые были предусмотрены для покупки низкопольных трамваев. Деньги тратились на выплату зарплат и другие оперативные расходы. Только в виде процентов за последние годы было выплачено полмиллиона евро и существует риск, что банки могут отозвать средства, так как они утекли не на запланированные цели.

Существуют подозрения не только в бесполезности трат RS, но и фиктивности некоторых услуг. Например, на страхование транспортных средств было израсходовано 2 млн евро, из которых половину страховых премий получил “Baltijas apdrošināšanas nams”, за которым стоит бывший советник мэра Риги Нила Ушакова.

Что касается заключенных с членами партий договоров, то известно, что они давали консультации по разным вопросам. Например, в вопросах укрепления здоровья работников RS "засветились" депутаты РД Бергманис, Пашков, Кузьмук, Клеменьев, а также экс-депутат Александр Саковскис и экс-депутат РД Николай Захаров. Последний получил за год 38 тыс. евро за консультации об альтернативных видах топлива.

Ежемесячное вознаграждение от RS получала и ведущая профили в соцсетях Ольга Портнова, пресс-секретарь Лайла Ивана, договор был заключен и с консультантом фракции Согласия в Сейме Гунтой Шагбазян.

Последние четыре года консультантом значился и председатель Рижской городской избирательной комиссии Юрис Кокинс, который отказался назвать журналисты вопросы, по которым он давал советы.