В Британии ребёнок заболел раком после пересадки печени

Маленькая девочка из города Портадаун (Северная Ирландия) Эви родилась абсолютно здоровой. Спустя несколько дней после рождения, её родители заметили, что у ребёнка проблемы со стулом. После осмотра докторов, было заключено, что девочка нуждается в хирургическом вмешательстве из-за неполноценно сформировавшихся органов.

Операция прошла успешно, однако спустя время у девочки начались приступы рвоты, сопровождающиеся кровяными выделениями. Девочку немедленно отправили в больницу.

Как выяснилось, девочка нуждалась в трансплантации печени, не прошло и суток, как медики предоставили донорский орган. Врачи предупредили о том, что донор (женщина) скончалась из-за рака мозга и шансы заражения заболеванием составляют 0,5 процента.

Родители решили рискнуть. В феврале 2018 года была проведена операция по пересадке печени, а уже через девять месяцев у девочки образовалась раковая опухоль в области ребер. Результат обследования был неутешительным, выяснилось, что у ребёнка рак мозга.