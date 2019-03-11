NELPL оштрафовал All Media Latvia за кровавые сцены и ругательства на ТВ в неположенное время

По одному административному нарушению дело было заведено, основываясь на констатации факта, что All Media Latvia в программе LNT не соблюла запрет с 7 до 22 часов распространять кровавые и ужасные сцены. За это NEPLP оштрафовало предприятие на 6500 евро.

Второе дело было заведено по факто того, что с 7 до 22 часов в программе TV3 был распространен фильм, содержавший грубые и нецензурные высказывания. За это применен штраф в размере 5000 евро.

Член NEPLP Патрикс Грива отметил, что позиция совета по данному вопросу остается и будет неизменной - дети и подростки не должны видеть с телевизионных экранов кровавые сцены и эмоциональное насилие.

"Не зря в законе установлено время, когда такое содержание не может появляться на телевизионных экранах, и если это происходит, то это нарушение", - сказал Грива, призвав жителей и далее быть активными и информировать о случаях, когда такие сцены замечены по телевизору в дневное время до 22 часов.