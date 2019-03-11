NELPL оштрафовал All Media Latvia за кровавые сцены и ругательства на ТВ в неположенное время

Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) принял решение за несоблюдение Закона об электронных СМИ наложить два штрафа на предприятие All Media Latvia на общую сумму 11 500 евро, сообщает агентство ЛЕТА.
По одному административному нарушению дело было заведено, основываясь на констатации факта, что All Media Latvia в программе LNT не соблюла запрет с 7 до 22 часов распространять кровавые и ужасные сцены. За это NEPLP оштрафовало предприятие на 6500 евро.
Второе дело было заведено по факто того, что с 7 до 22 часов в программе TV3 был распространен фильм, содержавший грубые и нецензурные высказывания. За это применен штраф в размере 5000 евро.
Член NEPLP Патрикс Грива отметил, что позиция совета по данному вопросу остается и будет неизменной - дети и подростки не должны видеть с телевизионных экранов кровавые сцены и эмоциональное насилие.
"Не зря в законе установлено время, когда такое содержание не может появляться на телевизионных экранах, и если это происходит, то это нарушение", - сказал Грива, призвав жителей и далее быть активными и информировать о случаях, когда такие сцены замечены по телевизору в дневное время до 22 часов.