На Рижской окружной дороге с грузовой машины "соскользнул" трактор

RUS TVNETНовостиКриминал и ЧПНа Рижской окружной дороге с грузовой машины "соскользнул" тракторНа Рижской окружной дороге с грузовой машины "соскользнул" тракторLETA Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии11 марта 2019, 17:55ФОТО: Ieva Čīka/LETAНедалеко от Балтезерса на Рижской окружной дороге в понедельник после обеда с грузовой машины соскользнул трактор.По данным Госполиции, возможно, перевозимый трактор был недостаточно закреплен и съехал на проезжую часть. На время было ограничено движение по направлению в Айнажи, сейчас оно восстановлено. Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментариидтприга