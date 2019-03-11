Пн, 11.03.2019
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На Рижской окружной дороге с грузовой машины "соскользнул" трактор

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ФОТО: Ieva Čīka/LETA

Недалеко от Балтезерса на Рижской окружной дороге в понедельник после обеда с грузовой машины соскользнул трактор.

По данным Госполиции, возможно, перевозимый трактор был недостаточно закреплен и съехал на проезжую часть. На время было ограничено движение по направлению в Айнажи, сейчас оно восстановлено.

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