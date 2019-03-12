По делу о закупках Rīgas satiksme никакой статус к Ушакову пока не применен

Во вторник Страуме сказал журналистам, что новостей, которые можно было бы сообщить обществу, по этому делу пока нет, KNAB продолжает расследование.

Когда дело может быть передано прокуратуре для начала уголовного преследования, Страуме прогнозировать не стал, но признался, что как начальник KNAB хотел бы, чтобы это произошло как можно скорее.

Страуме добавил, что KNAB интенсивно расследует также дело, по которому в коррупции подозревается член правления предприятия Rīgas karte, работник Rīgas satiksme Александр Брандавс.

В конце прошлого года KNAB начало уголовный процесс о взяточничестве и легализации незаконно полученных средств в связи с тремя закупками Rīgas satiksme, к которым причастны представители чешского и польского предприятий-поставщиков, должностные лица Рижской думы и Rīgas satiksme. Взятки давались за поставки Rīgas satiksme нового общественного транспорта.

Уголовный процесс касается закупки низкопольных трамваев в 2016 году, сумма которой составляла 62,6 млн евро, закупки троллейбусов в 2013 году на сумму 131,646 млн евро и закупки автобусов в 2013 году на 75,8 млн евро.