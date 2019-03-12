Передача: жители задолжали государству налогов минимум на 2,7 млн евро

На вопрос, возможно ли ситуация, что налоговыми должниками стали пенсионеры, единственным доходом которых является пенсия, Радюшонок отметила, что доходы и в случае пенсии могут изменяться.

Часть должников решила декларации не подавать, однако, как указывает СГД, это не решение, так как в конце месяца все, у кого образовалась разница, получат от СГД информационное письмо.

По мнению Министерства финансов, даже если людям нужно вернуть налоговый долг, общие приобретения от налоговой реформы позитивны.

Руководитель комитета общественных интересов Латвийской ассоциации бухгалтеров Лиение Цауне отметила передаче, что бухгалтера еще до вступления налоговой реформы в силу предупреждали, что это - брак. По ее мнению, "в нашей стране предприниматели уже ко всему привыкли и все воспринимают как очередное осложнение, с которым надо справиться", однако для бизнеса эта новая система также обошлась в миллионы евро.

"Нужно перестать делать политические дивиденды за счет всех людей, мы все за это платим", - отметила Цауне.

Депутат бюджетной комиссии Сейма Гатис Эглитис согласился со словами Цауне, что выполнение налоговой реформы - это брак. "Исполнение реформы ни в коем случае не ведет к поставленной ранее цели: сделать налоговую систему Латвии удобной, понятной и дружественной предпринимателям и бухгалтерам", - сказал Эглитис.

"Вводя налоговую реформу, мы высокими налогами облагаем высоко оплачиваемых людей, но не богатых людей, у которых большие доходы, к примеру, с капитала", - пояснил экономист Банка Латвии Мартиньш Казакс.

Правозащитник Юрис Янсонс, который ранее уже заявлял, что цель налоговой реформы - снизить неравенство - не достигнута, так как предусмотренное реформой равенство существует только "на бумаге".