Латвийские мамочки - одни из самых молодых в ЕС

Раньше, чем в Латвии, женщины рожают первого ребенка в Болгарии (26,1 года) и Румынии (26,5 года).

Далее по этому показателю следуют Словакия (27,1 года), Польша (27,3 года), Литва (27,5 года) и Эстония (27,7 года).

Самый высокий в ЕС средний возраст рождения первого ребенка зафиксирован в Италии (31,1 года). В Испании он составляет 30,9 года, в Люксембурге - 30,8 года, Греции - 30,4 года, Ирландии - 30,3 года, Нидерландах - 29,9 года, на Кипре - 29,7 года.