Ср, 13.03.2019
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"Веселое" 8 марта в Ауцском крае: пьяный гость набросился на хозяина дома с топором

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Топор. Иллюстративное фото

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

В конце прошлой неделе в Ауцском крае за попытку убийства с помощью топора был задержан ранее пять раз судимый мужчина, сообщает агентство ЛЕТА.

Так, 8 марта незадолго до полуночи полицейские получили информацию, что в частном доме в Ауцском крае топором нанесены телесные повреждения мужчине 1963 года рождения. Пострадавший был доставлен в больницу.

На месте происшествия полицейские задержали подозреваемого - мужчину 1987 года рождения.

Выяснилось, что во время совместного распития алкогольных напитков между несколькими людьми возник спор, во время которого подозреваемый напал с топором на хозяина дома.

Задержанный ранее уже был пять раз судим за совершение других преступлений.

Начат уголовный процесс. К задержанному применена мера пресечения - арест.

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