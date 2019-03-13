"Веселое" 8 марта в Ауцском крае: пьяный гость набросился на хозяина дома с топором

В конце прошлой неделе в Ауцском крае за попытку убийства с помощью топора был задержан ранее пять раз судимый мужчина, сообщает агентство ЛЕТА.
Так, 8 марта незадолго до полуночи полицейские получили информацию, что в частном доме в Ауцском крае топором нанесены телесные повреждения мужчине 1963 года рождения. Пострадавший был доставлен в больницу.
На месте происшествия полицейские задержали подозреваемого - мужчину 1987 года рождения.
Выяснилось, что во время совместного распития алкогольных напитков между несколькими людьми возник спор, во время которого подозреваемый напал с топором на хозяина дома.
Задержанный ранее уже был пять раз судим за совершение других преступлений.
Начат уголовный процесс. К задержанному применена мера пресечения - арест.