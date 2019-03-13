Полиция начала проверку в семье, где пьяный отец присматривал за детьми

Около 16.00 полиция получила информацию о неком мужчине, который дома присматривает за маленькими детьми, будучи в состоянии алкогольного опьянения.

В этот же день социальные работники провели внеплановую проверку, в ходе которой мужчина вёл себя агрессивно по отношению к сотрудникам.

На место происшествия был отправлен ближайший патруль стражей порядка. Мужчина был задержан и доставлен в участок.

Работники социальных служб связались с матерью ребёнка. Женщина прибыла на место происшествия практически одновременно с работниками полиции.

Мать детей рассказала, что супруг за последние годы стал эмоционально жесток, как к членам семьи, так и к соседям.

Женщину спросили почему дети остались с пьяным супругом. Мать детей пояснила, что с утра спешила на работу и не заметила, что мужчина принимал алкоголь.

Сотрудники правоохранительных органов из разговора с детьми выяснили, что они часто боятся своего отца, а также происходят конфликты между родителям.

Начато дело об административном нарушении, связанным с эмоциональным насилием над детьми.