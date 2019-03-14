Сейм поддержал расширение прав сотрудников полиции

Принятые к закону поправки делегируют сотрудникам полиции права доставить в учреждение, оказывающее услуги вытрезвителя, в лечебное учреждение или домой лиц, которые в результате употребления алкоголя, наркотических, психотропных или токсических веществ потеряли способность самостоятельно передвигаться, ориентироваться или могут нанести вред окружающим или самим себе.

До этого закон предусматривал, что у сотрудников полиции есть право доставить соответствующих лиц в лечебное учреждение или домой, а если это невозможно - то в участок полиции, где лицо содержится в специальных условиях до протрезвления, но не более 12 часов.

Однако на практике в полицейских учреждениях нет специально оборудованных мест для протрезвления, а размещение таких лиц в помещениях для временного содержания как в латвийских судебных структурах, так и в международном сообществе оценивается как пытки и нечеловеческое отношение.

Кроме того, уточнены права сотрудников полиции на основе письменного заявления задерживать лиц, находящихся в жилье в состоянии алкогольного, наркотического или психотропного опьянения, и которые могут нанести вред себе или окружающим, или же окружающие боятся остаться с лицом наедине, а других основания для задержания нет. Таких лиц в дальнейшем можно будет подержать в участке, пока не пропадет причина угрозы, но не дольше 12 часов.

В аннотации к изменениям в законе указано - изменения необходимы, чтобы предотвратить насилие в семье, угрозу для жизни, свободы и здоровья других людей.

Также изменения устанавливают право сотрудников полиции использовать социальные сети, муниципальные сайты, страницы госучреждений и муниципалитетов в соцсетях.

Это можно будет делать, чтобы проводить профилактику нарушений, выяснить обстоятельства совершения нарушений и лиц, которые это сделали, а также искать преступников и без вести пропавших.