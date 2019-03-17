Вс, 17.03.2019
Какой молодой может со мной соревноваться? Какой? Нет таких. Это ощущение у меня всегда было. Лайма Вайкуле

Как он это сделал? Водитель совершил каскадерский трюк и сбежал с места ДТП
Смотрите фото!

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

В воскресенье утром на шоссе Пярну-Раквере многие участники дорожного движения сбрасывали скорость, поскольку было чему поразиться, пишет Rus.Postimees.

Возле автобусной остановки Кирна с дороги вылетел автомобиль Opel, но не все так просто: водитель загнал машину в кювет и перевернулся так, что автомобиль приземлился на бок.

Дежурный начальник Пайдеского отделения полиции Маргус Пеэт сказал, что они знают о вылетевшем с дороги автомобиле. Когда патруль прибыл на место, никого в машине не было.

"На данный момент выясняем личность водителя", - сказал он.

Лобовое стекло автомобиля разбито. Машина сильно повреждена. Пеэт добавил, что при первичном осмотре места ДТП не обнаружено следов, что кто-то в ДТП пострадал.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ