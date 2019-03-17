Как он это сделал? Водитель совершил каскадерский трюк и сбежал с места ДТП
В воскресенье утром на шоссе Пярну-Раквере многие участники дорожного движения сбрасывали скорость, поскольку было чему поразиться, пишет Rus.Postimees.
Возле автобусной остановки Кирна с дороги вылетел автомобиль Opel, но не все так просто: водитель загнал машину в кювет и перевернулся так, что автомобиль приземлился на бок.
Дежурный начальник Пайдеского отделения полиции Маргус Пеэт сказал, что они знают о вылетевшем с дороги автомобиле. Когда патруль прибыл на место, никого в машине не было.
"На данный момент выясняем личность водителя", - сказал он.
Лобовое стекло автомобиля разбито. Машина сильно повреждена. Пеэт добавил, что при первичном осмотре места ДТП не обнаружено следов, что кто-то в ДТП пострадал.