Пн, 18.03.2019
Какой молодой может со мной соревноваться? Какой? Нет таких. Это ощущение у меня всегда было. Лайма Вайкуле

Банк Латвии на этой неделе выпустит в обращение комплект монет "5 лет в еврозоне"

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ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Банк Латвии (БЛ) в четверг, 21 марта, выпустит в обращение комплект монет "5 лет в еврозоне", сообщили агентству ЛЕТА в центральном банке.

"В 2019 году исполняется 5 лет с тех пор, как Латвия вступила в еврозону. Отмечая это событие, БЛ выпускает специальный комплект монет "5 лет в еврозоне"", - отметили в банке.

Комплект включает в себя все находящиеся в 2019 году в обращении монеты номиналом от одного цента до двух евро.

Тираж комплекта составляет 7000 экземпляров. БЛ установил лимит на его приобретение - три комплекта. Цена комплекта составляет 25 евро.

Новый комплект монет можно будет приобрести в кассах БЛ в Риге и Лиепае, а также на сайте e-monetas.lv.

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