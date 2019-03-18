Банк Латвии на этой неделе выпустит в обращение комплект монет "5 лет в еврозоне"

Банк Латвии (БЛ) в четверг, 21 марта, выпустит в обращение комплект монет "5 лет в еврозоне", сообщили агентству ЛЕТА в центральном банке.
"В 2019 году исполняется 5 лет с тех пор, как Латвия вступила в еврозону. Отмечая это событие, БЛ выпускает специальный комплект монет "5 лет в еврозоне"", - отметили в банке.
Комплект включает в себя все находящиеся в 2019 году в обращении монеты номиналом от одного цента до двух евро.
Тираж комплекта составляет 7000 экземпляров. БЛ установил лимит на его приобретение - три комплекта. Цена комплекта составляет 25 евро.
Новый комплект монет можно будет приобрести в кассах БЛ в Риге и Лиепае, а также на сайте e-monetas.lv.