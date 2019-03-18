Банк Латвии на этой неделе выпустит в обращение комплект монет "5 лет в еврозоне"

"В 2019 году исполняется 5 лет с тех пор, как Латвия вступила в еврозону. Отмечая это событие, БЛ выпускает специальный комплект монет "5 лет в еврозоне"", - отметили в банке.

Комплект включает в себя все находящиеся в 2019 году в обращении монеты номиналом от одного цента до двух евро.

Тираж комплекта составляет 7000 экземпляров. БЛ установил лимит на его приобретение - три комплекта. Цена комплекта составляет 25 евро.