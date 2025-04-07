Пять авто и годовая зарплата в размере 838 568 евро - что еще задекларировал глава airBaltic Гаусс?

Зарплата председателя правления латвийской национальной авиакомпании airBaltic Мартина Гаусса в прошлом году увеличилась на 1,2% - до 838 568 евро, согласно декларации о доходах должностного лица за 2024 год, поданной в Службу государственных доходов (VID).
Одновременно Мартин Гаусс задекларировал доход в размере 72 425 евро от открытого пенсионного фонда Swedbank.
Согласно декларации, Гаусс владеет недвижимостью в Германии, Австрии и Италии, а также объектом недвижимости в Юрмале. Кроме того, в совместной собственности у него по-прежнему числится недвижимость в Риге.
Руководитель airBaltic также полностью владеет зарегистрированной в Германии компанией MaGau GmbH.
На конец прошлого года в собственности Гаусса находился квадроцикл Canam Quard 2017 года выпуска, а также две моторные лодки 2022 года выпуска - Mercury и Easy_Marine 500.
Также в 2024 году Гаусс владел пятью автомобилями: в его собственности числились Tesla 2019 и 2021 годов выпуска, Audi e-tron 2022 года и Mercedes GLE 2019 года, а в 2024 году он приобрел Fiat 2023 года выпуска, так как в декларации за 2023 год такое транспортное средство не было указано.
На конец 2024 года у Гаусса не было задекларированных наличных сбережений, тогда как безналичные накопления в восьми различных учреждениях составили в общей сложности 706 539 евро, что на 46 402 евро больше по сравнению с предыдущим годом.
В декларации также указано, что в прошлом году Гаусс совершил 12 сделок, сумма каждой из которых превышает 20 минимальных месячных зарплат, а общая сумма составила 285 649 евро.
В частности, 115 371 евро задекларированы как доход от накоплений. В инвестиционный портфель он вложил 15 028 евро, при этом рост портфеля составил 50 562 евро. Также он погасил кредиты на сумму 44 010 евро, оплатил обучение на сумму 24 000 евро, задекларировал покупку на 21 000 евро, а рост вклада составил 15 677 евро.
Одновременно долговые обязательства Гаусса, сумма которых превышает 20 минимальных месячных зарплат, на конец 2024 года составили 706 336 евро, что на 5,9% (или на 44 010 евро) меньше, чем годом ранее.
В декларации также указано, что Гауссу принадлежат финансовые инструменты на общую номинальную сумму 121 643 евро.
В 2023 году Гаусс получил зарплату за работу в airBaltic в размере 828 942 евро.
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