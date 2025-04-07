Пять авто и годовая зарплата в размере 838 568 евро - что еще задекларировал глава airBaltic Гаусс?

Одновременно Мартин Гаусс задекларировал доход в размере 72 425 евро от открытого пенсионного фонда Swedbank.

Согласно декларации, Гаусс владеет недвижимостью в Германии, Австрии и Италии, а также объектом недвижимости в Юрмале. Кроме того, в совместной собственности у него по-прежнему числится недвижимость в Риге.

Руководитель airBaltic также полностью владеет зарегистрированной в Германии компанией MaGau GmbH.

На конец прошлого года в собственности Гаусса находился квадроцикл Canam Quard 2017 года выпуска, а также две моторные лодки 2022 года выпуска - Mercury и Easy_Marine 500.

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Также в 2024 году Гаусс владел пятью автомобилями: в его собственности числились Tesla 2019 и 2021 годов выпуска, Audi e-tron 2022 года и Mercedes GLE 2019 года, а в 2024 году он приобрел Fiat 2023 года выпуска, так как в декларации за 2023 год такое транспортное средство не было указано.