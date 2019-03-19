Ирине Понаровской тяжело пережить смерть Началовой

Российская певица Ирина Понаровская была покровительницей Юлии Началовой, поэтому не удивительно, что журналисты сразу бросились к звезде за комментариями о смерти певицы. На странице исполнительницы в Instagram было размещено официальное сообщение.
Известно, что публикацию написала директор Понаровской Лера Тувина. Она объяснила, что звезде сейчас очень тяжело и она не может комментировать эту трагедию.
"Ирине сейчас очень тяжело пережить, осознать, то, что случилось с частичкой её жизни Юлечкой. Она переживает всё произошедшее очень болезненно...", - написала Тувина
Она также попросила злых людей перестать писать гадости, а журналистов прекратить звонить и просить явиться на ток-шоу. Понаровская не хочет принимать участие в "пиаре на костях" и устраивать "популярные поминки".
Этот пост пишу- я @lera_tuvina директор Ирины Понаровской.Ирине сейчас очень тяжело пережить,осознать,то,что случилось с частичкой её жизни Юлечкой @julianachalova .Она переживает всё произошедшее очень болезненно,поэтому,просьба,злым людям прекратить писать гадости и требовать посты,а журналистам просить прийти на эфиры,чтобы устраивать ради рейтингов ‘пиар на костях’ и ‘популярные поминки’!Все негативные комментарии будут моментально удаляться,а их владельцы сразу в блок!Спасибо за понимание🙏#юлияначалова
Впервые Ирина обратила внимание на Юлю на программе "Утренняя звезда". Тогда Понаровская решила стать наставницей и продюсером юной певицы.
"Мне было 11 лет. С Ириной Витальевной мы познакомились после четвертьфинала "Утренней звезды". Она вошла в гримерную такая красивая!
У нее была особенность окружать себя людьми, которые выглядели как с обложки. Мы стояли с папой, и она мне сказала массу всего хорошего", - рассказала Началова сайту Kp.ru.
Уже через месяц была записана совместная песня, позже они вместе отправились на гастроли. Вместе они выступали около 5 лет.
"Но это было не так: "Я сейчас пойду переоденусь, а вам тут попоет Юля Началова". Она меня представляла меня минут по 20 и рассказывала обо мне с душой. Когда я выходила, люди были подготовлены, и меня встречал шквал аплодисментов", - признавалась Юля.
Началова рассказывала, что Понаровская контролировала и ее имидж.
"Она учила, что в косметичке все должно быть идеально, все по своим местам. Говорила: "Ты же артистка!" Я была маленькая, но все впитывала и очень хорошо это помню. Она говорила, не делать лишних жестов, не говорить лишних слов — только по делу", - признавалась Юлия.
Началова всегда тепло отзывалась о певице, а ее критику воспринимала сильнее, чем критику мамы.
"Однажды она мне сделала втык за короткую юбку. Я привезла из Германии шотландку. Так радовалась ей, но больше никогда ее не надевала.
Она мне объясняла, что длина должна быть королевской — по колено или чуть ниже. Говорила: "Ты даешь повод, чтобы на тебя смотрели! Нестандартные вещи можно надевать только на сцену", - передает слова Началовой Kp.ru
В программе Бориса Корчевникова "Судьба человека", в 2018 году Началова называла Понаровскую "дивой", а то общение. которое было между ними - "школой", подчеркивая, что у Понаровской можно было научиться многому.
"У меня есть возможность - я бы очень хотела ей сказать большое спасибо за те уроки, за те часы, проведенные вместе, это дорогого стоит.
Это в моей жизни сыграло огромную роль, до сих пор я это где-то в себе несу", - поблагодарила она Понаровскую во время эфира.
Уроки, которые Началова получила от Понаровской, она старалась и передавать своей дочери - Вере.