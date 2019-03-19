Ирине Понаровской тяжело пережить смерть Началовой

Известно, что публикацию написала директор Понаровской Лера Тувина. Она объяснила, что звезде сейчас очень тяжело и она не может комментировать эту трагедию.

"Ирине сейчас очень тяжело пережить, осознать, то, что случилось с частичкой её жизни Юлечкой. Она переживает всё произошедшее очень болезненно...", - написала Тувина

Она также попросила злых людей перестать писать гадости, а журналистов прекратить звонить и просить явиться на ток-шоу. Понаровская не хочет принимать участие в "пиаре на костях" и устраивать "популярные поминки".

Впервые Ирина обратила внимание на Юлю на программе "Утренняя звезда". Тогда Понаровская решила стать наставницей и продюсером юной певицы.

"Мне было 11 лет. С Ириной Витальевной мы познакомились после четвертьфинала "Утренней звезды". Она вошла в гримерную такая красивая!

У нее была особенность окружать себя людьми, которые выглядели как с обложки. Мы стояли с папой, и она мне сказала массу всего хорошего", - рассказала Началова сайту Kp.ru.

Уже через месяц была записана совместная песня, позже они вместе отправились на гастроли. Вместе они выступали около 5 лет.

"Но это было не так: "Я сейчас пойду переоденусь, а вам тут попоет Юля Началова". Она меня представляла меня минут по 20 и рассказывала обо мне с душой. Когда я выходила, люди были подготовлены, и меня встречал шквал аплодисментов", - признавалась Юля.

Началова рассказывала, что Понаровская контролировала и ее имидж.

"Она учила, что в косметичке все должно быть идеально, все по своим местам. Говорила: "Ты же артистка!" Я была маленькая, но все впитывала и очень хорошо это помню. Она говорила, не делать лишних жестов, не говорить лишних слов — только по делу", - признавалась Юлия.

Началова всегда тепло отзывалась о певице, а ее критику воспринимала сильнее, чем критику мамы.

"Однажды она мне сделала втык за короткую юбку. Я привезла из Германии шотландку. Так радовалась ей, но больше никогда ее не надевала.

Она мне объясняла, что длина должна быть королевской — по колено или чуть ниже. Говорила: "Ты даешь повод, чтобы на тебя смотрели! Нестандартные вещи можно надевать только на сцену", - передает слова Началовой Kp.ru

В программе Бориса Корчевникова "Судьба человека", в 2018 году Началова называла Понаровскую "дивой", а то общение. которое было между ними - "школой", подчеркивая, что у Понаровской можно было научиться многому.

"У меня есть возможность - я бы очень хотела ей сказать большое спасибо за те уроки, за те часы, проведенные вместе, это дорогого стоит.

Это в моей жизни сыграло огромную роль, до сих пор я это где-то в себе несу", - поблагодарила она Понаровскую во время эфира.